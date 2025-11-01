Cantiere fermo da mesi: "Sul ponte di Acquasanta ne ho viste di tutti i colori"

E’ fermo da almeno otto mesi il cantiere per la messa in sicurezza del ponte che si trova lungo la strada Salaria, ad Acquasanta. Nessun operaio al lavoro, nessun avanzamento dell’intervento. E, per gli automobilisti, i soliti disagi, considerando il fatto che la strada è aperta ad una sola corsia di marcia, con la presenza di un semaforo che regola il transito. In alcuni momenti della giornata, tra l’altro, si creano lunghe code. Sono almeno otto anni, giorno più e giorno meno, che i lavori sono cominciati e, nonostante le continue sollecitazioni che arrivano anche dal sindaco del borgo termale Sante Stangoni, da parte dell’Anas ancora nessuna novità.

"Purtroppo nessuno ci fa sapere nulla e la ditta non lavora – conferma il primo cittadino –. I fatti sono questi. Ci troviamo davanti agli ennesimi disagi. Che dire, aspettiamo che qualcuno che abbia un po’ più ‘potere’ all’interno dell’Anas possa risolvere questo problema. Ciò che il sottoscritto chiede quotidianamente non viene considerato e la popolazione è molto delusa. Sul ponte è in corso il miglioramento sismico dell’impalcato. Però, come amministratore, da otto anni ne ho viste di tutti i colori. Questa situazione è grottesca e, ripeto, nessuno è in grado di risolverla. E’ tutto uno scaricabarile, senza mai arrivare a una soluzione. Speriamo che si possa presto trovare la quadra – conclude Stangoni – e che i lavori possano riprendere e terminare".

m.p.