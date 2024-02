Cantiere in arrivo per il cinema. Nuovo Piceno e danni del sisma. Messa in sicurezza da febbraio

Dovrebbe iniziare entro questo mese di febbraio l’allestimento del cantiere al ‘Nuovo CineTeatro Piceno’, o cinema ‘Piceno’ come continuano a chiamarlo gli ascolani. La multisala di largo Alessandro Manzoni, in pieno centro storico, dovrà infatti essere sottoposta a un intervento di messa in sicurezza resosi necessario, anche se non nell’immediato del sisma perché il danno non è stato tale da determinarne la chiusura con urgenza, in seguito al terremoto del centro Italia del 2016. Dalla Diocesi fanno sapere che la ditta che si occuperà dell’intervento è stata individuata e che, dunque, l’iter che riporterà la struttura a essere fruibile sta per partire. Una gioia per quanti amano il cinema, considerando anche che si tratta di uno degli unici due, l’altro è l’Odeon a Campo Parignano ma è gestito da un privato (la ‘Publiodeon Srl’), che si trovano a Ascoli, e in centro. Il ‘Nuovo CineTeatro Piceno’, da quando è tornato a essere gestito, nel 2016, dalla Diocesi, offre una programmazione incentrata soprattutto sul cinema d’autore, ma propone anche spettacoli teatrali, incontri per le scuole con registi e attori, e tanto altro ancora che esula dalle tradizionali proiezioni cinematografiche. E’ stato chiuso prima dell’estate scorsa, approfittando della bella stagione quando sarebbe comunque rimasto non aperto, proprio per consentire la partenza dei lavori. Ma poi l’iter si è rivelato più lungo del previsto. Ora finalmente ci siamo, anche se poi non si conosce con esattezza quanto durerà l’intervento di messa in sicurezza. Intervento che, sebbene strutturale, dovrebbe prevedere anche delle migliorie all’interno dello stabile. Ripercorrendo un po’ la storia del ‘Piceno’, nato come cinema cattolico negli anni trenta, successivamente la Diocesi di Ascoli decise di darlo in affitto a un privato in quanto non riusciva più a gestirne l’attività. Dagli anni Ottanta fino al 2015, è stato gestito dalla ‘Publiodeon Srl’ che lo ha trasformato in multisala e gli ha dato nuova linfa. Tre le sale realizzate, una delle quali, la più grande con 400 posti a sedere, dotata di un piccolo palcoscenico e utilizzata per spettacoli e eventi di vario genere. A gennaio 2016, infine, un nuovo inizio con il ritorno della gestione alla Diocesi di Ascoli che gli ha cambiato il nome dandogli quello di ‘Nuovo CineTeatro Piceno’: un contenitore polivalente in cui anche il teatro e il mondo dell’associazionismo ne sono entrate a farne parte.

Lorenza Cappelli