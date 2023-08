Cantiere riformista a rilento Tutti uniti su Nardini, anzi no C’è chi si smarca: "Prima i temi"

Rischia di essere ancora più in discesa la strada di Marco Fioravanti verso il bis a palazzo Arengo. Non bastassero gli ampi consensi che lo vedono, secondo il sondaggio de Il Sole 24 Ore, al secondo posto in Italia come gradimento tra i sindaci, ci si mette anche l’opposizione. Il cantiere riformista sembra voler tener fede al nome scelto dalla coalizione e allungare i tempi dei lavori. Certamente mettere insieme tante anime non è impresa facile, ma la sensazione è che i primi mal di pancia rischiano di aprire ferite più grandi. Quando infatti sembravano tutti d’accordo sul nome di Emidio Nardini, cardiologo in pensione e candidato alle elezioni del 2019 con Ascolto & Partecipazione, ecco che una parte del nuovo blocco storce il naso.

"I civici e riformisti – si legge in una nota della lista che a novembre ha inglobato tra le altre Italia Viva e Polo di Centro –, dopo una attenta analisi dei fatti avvenuti nei giorni scorsi, rinviano qualsiasi scelta in merito alle prossime elezioni amministrative al prossimo mese di settembre. Ritenuto che si debba parlare prima dei temi della città che dei candidati, i civici e riformisti non parteciperanno ai prossimi incontri del cantiere riformista. Invitiamo per l’ennesima volta il Pd a tenere conto delle questioni cittadine rispetto alle questioni di partito. Siamo a disposizione per il bene della città senza posizione di subalternità. Se si pensa di relegare il centro a un ruolo di gregari lo riteniamo un grave errore. I nostri valori non sono in vendita". Quali sono i fatti avvenuti nei giorni scorsi? Probabilmente il principio di accordo delle altre forze in campo sul nome di Emidio Nardini.

Le dieci anime della coalizione, vale la pena ribadirlo, sono Articolo Uno, Attivamente, Ascolto & Partecipazione, Dipende da Noi, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Prospettiva Ascoli, Riformisti e Civici per Ascoli, Territorio & Sviluppo. Un progetto sicuramente ambizioso che mostra però già prima di partire i soliti vecchi limiti, sia del centrosinistra in generale, sia delle famiglie politiche troppo numerose. A nove mesi dalle elezioni il nome da opporre a Marco Fioravanti rischia di uscire fuori dopo un lungo parto: in una situazione di svantaggio, arrivare in ritardo potrebbe essere ancora più deleterio.

Flavio Nardini