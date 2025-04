Cantiere sul lungomare: a metà giugno la chiusura

Qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori, a metà giugno il cantiere sul lungomare di San Benedetto verrà chiuso. Lo ha confermato l’assessore ai Lavori Pubblici Tonino Capriotti, che ha fatto il punto sullo stato dell’intervento in corso, sottolineando come i tempi siano ben scanditi per non interferire con la stagione turistica. "I lavori stanno andando avanti speditamente e molto bene, anche grazie alla ditta che sta portando avanti il cantiere con celerità", ha dichiarato Capriotti. Al momento si sta operando sul sottosuolo, dove sono in corso le operazioni per la realizzazione dei nuovi sottoservizi, in particolare le condotte per il deflusso delle acque bianche e nere. "Stiamo intervenendo sui sottoservizi, si sta lavorando in maniera celere", ha aggiunto l’assessore. "Ci sono gli stessi titolari della ditta al lavoro sulle ruspe. Sono molto attivi". Una presenza costante sul campo che, secondo Capriotti, sta contribuendo in modo decisivo al buon andamento delle attività. Massima attenzione anche alla viabilità e all’accesso alle attività presenti sul lungomare, soprattutto in vista dell’imminente stagione balneare. "Per quanto riguarda la parte pedonale, gli stabilimenti non saranno penalizzati dal momento che il marciapiede è libero. Il transito sulla carreggiata è stato messo a doppia corsia e non si registrano problemi", ha spiegato. "I parcheggi persi vengono recuperati nelle strade parallele. Al momento insomma tutto procede nel migliore dei modi e regolarmente". Per agevolare gli operatori degli stabilimenti balneari, sono stati lasciati passaggi tra le transenne del cantiere, così da consentire un movimento rapido e senza ostacoli verso le strutture in allestimento ma anche per consentire il conferimento dei rifiuti degli chalet. "Una soluzione che tiene conto delle esigenze concrete di chi, in queste settimane, è già al lavoro in vista dell’arrivo dei turisti.L’obiettivo è terminare tutto il lavoro sui sottoservizi per l’estate", ha spiegato ancora Capriotti. "Se comunque non dovessimo riuscire a fare in tempo, a metà giugno chiuderemo il cantiere a prescindere, per riaprirlo poi in autunno". Quindi, una data precisa per lo stop ai lavori, fissata in ogni caso prima del pieno della stagione balneare. L’intento è chiaro: garantire la massima fruibilità del lungomare nei mesi più importanti per il turismo, senza rinunciare al completamento dell’opera.

Emidio Lattanzi