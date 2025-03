Cantiere sul lungomare, lunedì lo spostamento

Lunedì mattina verrà effettuato lo switch-off della viabilità sul lungomare di San Benedetto del Tronto. Il cantiere attualmente attivo sul ponte dell’Albula si sposterà, determinando il trasferimento del doppio senso di marcia provvisorio dalla corsia est a quella ovest. In buona sostanza le auto, per le prossime settimane, passeranno sul lato che si trova a ridosso della Palazzina Azzurra. La decisione è stata presa dopo il via libera della Soprintendenza, che ha consentito la ripresa dei lavori. dopo l’ok per fornito, nei giorni scorsi, per la paesaggistica come ha fatto sapere l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Tonino Capriotti confermando l’avanzamento dell’intervento sulla corsia ovest, in prossimità del torrente Albula. Mentre l’asfalto sulla nuova corsia è stato completato già nei giorni scorsi, restano ancora da ultimare i lavori sul marciapiede. L’attenzione è comunque rivolta al 16 marzo, data dell’ultima tappa della Tirreno-Adriatico, che attraverserà la città. Tuttavia, Capriotti rassicura: "Non ci saranno problemi per quanto riguarda il passaggio dei ciclisti, il percorso è tranquillo". E l’annuncio che lunedì avverrà il cambio di corsia lo conferma. Se l’autorizzazione non fosse arrivata, il Comune avrebbe comunque potuto riprendere i lavori dalla prossima settimana, ma l’ok della Soprintendenza ha evitato ulteriori ritardi. Conclusi dunque i lavori sulla corsia ovest, ora i lavori si sposteranno su quella est, con l’obiettivo di riaprire completamente la strada entro l’estate. L’intervento rientra in un progetto di riqualificazione avviato nella seconda parte del 2024, che prevede la rimozione delle parti deteriorate del ponte, la sostituzione delle armature in acciaio danneggiate, l’applicazione di fasciature in fibra di carbonio, l’impermeabilizzazione del viadotto e il rifacimento del manto stradale.

e. l.