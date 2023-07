Cantiere sul lungomare Si riparte a gennaio

Entro dicembre il nuovo bando e a gennaio il riavvio dei lavori. È questo, in linea di massima, il cronoprogramma che l’amministrazione comunale di San Benedetto intende seguire per portare a termine la pratica lungomare. Il restyling della passeggiata più famosa di San Benedetto è fermo dallo scorso ottobre, e il vertice comunale intende imprimere una svolta allo stallo che oramai si protrae dal oltre nove mesi: gli uffici di Viale De Gasperi, a tal proposito, hanno appena terminato il collaudo delle opere realizzate dalla ditta incaricata, quindi il comune dovrà inviare la documentazione all’impresa e le parti, entro breve, dovrebbero raggiungere un accordo per la chiusura del contratto. Nel frattempo, gli stessi tecnici municipali hanno completato il nuovo progetto del lungomare centrale, anche se in realtà c’era da cambiare ben poco, essendo questo quasi uguale a quello licenziato durante l’amministrazione Piunti. Una novità sostanziale, in realtà, c’è: la nuova maggioranza infatti, come annunciato in primavera, intende legare l’operazione lungomare alla riqualificazione dell’area ex camping. In questo caso, però, il quarto piano di Viale De Gasperi non ha ancora approntato un elaborato per intervenire sulla superficie a ridosso della spiaggia libera, sulla quale peraltro insistono due manufatti in disuso. Strutture che, probabilmente, verranno abbattute, in modo da trasformare l’area in un’oasi nel bel mezzo del lungomare. Una volta scritta e approvata quest’altra parte progettuale, il bando non dovrebbe andare oltre l’autunno, quindi fine dicembre. A gennaio, pertanto, ricomincerebbero i lavori, una parte dei quali dovrebbe essere completata prima dell’estate 2024. L’intervento generale, però, difficilmente verrà portato a termine entro l’anno prossimo, considerando la lunga pausa necessaria nella bella stagione. Questo significa che cittadini e turisti potranno godere di un lungomare omologato solo a partire dal 2025. Come verrà eseguito, nel dettaglio, il restyling? Il lungomare centrale verrà ripavimentato come i tratti già riqualificati, e cioè in pietra naturale posata ad ‘opus incertum’ alternata a superfici architettoniche con graniglia a vista. Ci sarà anche il filare alberato ‘portabici’, di oltre 2 metri: questo verrà pavimentato in calcestruzzo drenante, con aiuole in corrispondenza degli alberi più grandi. All’interno di quest’ultimo spazio, inoltre, verrà inglobato il filare già esistente di palme e oleandri. In adiacenza al filare verrà realizzata la nuova pista ciclabile, sempre di 3 metri, anch’essa pavimentata in calcestruzzo.

Giuseppe Di Marco