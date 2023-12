Cantiere sull’Ancaranese. Stop sulla strada colabrodo

I lavori sul ponte del Tronto, dopo anni di polemiche, muovono i primi passi, ma il tallone di Achille resta la strada provinciale Ancaranese. La Provincia di Ascoli ha disposto per lunedì, l’interruzione temporanea al transito nel tratto del ponte in muratura, nella direzione di marcia da Ancarano ad Ascoli. La misura rimarrà in vigore nella sola giornata di lunedì 18 dicembre, nella fascia oraria compresa dalle 12 alle 17. La chiusura al traffico è necessaria al fine di consentire alla ditta incaricata di svolgere l’attività di monitoraggio altimetrico sul tratto interessato, funzionale allo svolgimento di successive fasi progettuali relative all’opera. La segnaletica di cantiere sarà gestita dalla Provincia di Teramo con proprio personale.

La notizia è stata accolta con soddisfazione, ma gli automobilisti piuttosto che pensare ai disagi pongono l’accento sulle condizioni del manto stradale della provinciale Ancaranese, sottolineando che a partire dal sottopasso di Villa Sant’Antonio per arrivare allo svincolo per l’Ascoli-mare la situazione è davvero diventata difficile.

"Da anni – sottolineano alcuni automobilisti – siamo costretti a fare quotidianamente i conti con una situazione potenzialmente pericolosa non solo per noi, ma anche per i pedoni. La strada è ridotta ad un colabrodo, ci sono buche come crateri disseminate dappertutto. In attesa che si facciano i lavori sul ponte chiediamo di intervenire celermente per sistemare il tratto di strada ammalorato". Basta fare due passi sul luogo per capire che l’asfalto è completamento usurato, si tratta di un’arteria fondamentale per tutto il territorio: per gli automobilisti che arrivano da Villa Sant’Antonio, dalla provinciale Mezzina, dall’Asse attrezzato e dal raccordo autostradale. L’asfalto è rovinatissimo non solo dopo il sottopasso fino ad arrivare al centro commerciale Firmus, ma anche all’altezza del ponte fino allo svincolo per l’Ascoli-mare, bisogna stare molto attenti per evitare di provocare danni alle auto. "Lavori sul ponte sì – dichiarano gli automobilisti –, ma sarebbe utile sistemare il manto stradale e garantire sicurezza a tutti".

Maria Grazia Lappa