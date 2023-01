Cantieri in A14 nelle Marche: ipotesi stop ai sorpassi tra camion

A14, eterne code nel tratto ascolano

Ascoli Piceno, 27 gennaio 2023 – I disagi causati dai cantieri nel tratto autostradale lungo la fascia costiera del Piceno, sono stati al centro di un incontro presieduto dal Prefetto di Ascoli Piceno, Carlo De Rogatis, tenutosi nella mattinata di ieri e che ha visto la partecipazione dei sindaci di San Benedetto, Grottammare e Cupra Marittima, i vertici provinciali delle Forze dell’ordine, il dirigente della polizia stradale, i rappresentanti ed i Autostrade per l’Italia.

Il Prefetto ha posto l’attenzione sulla necessità di individuare congiuntamente delle iniziative per ridurre l’impatto dei cantieri sulla viabilità, tenuto conto che i lavori, ritenuti indispensabili per l’ammodernamento e la messa in sicurezza dell’infrastruttura, secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia, continueranno per tutto il 2023. Non si tratta solo di disagi in termini di rallentamenti, ma vanno ricordate soprattutto le vite umane perse ultimamente lungo il tratto delle gallerie. Dal mese di giugno del 2021 al 14 gennaio scorso ci sono state ben cinque vittime.

Tra le proposte emerse al tavolo, la possibilità di vietare il sorpasso dei mezzi pesanti nei tratti di strada tra i cantieri (e non solo lungo i cantieri stessi come avviene attualmente), il potenziamento dei mezzi di Autostrade a presidio dei punti critici, l’installazione di cartellonistica supplementare e di segnali luminosi, l’implementazione di sistemi di rilevamento della velocità al fine di disincentivarne l’eccesso, l’incremento delle campagne informative per un corretto e responsabile comportamento alla guida.

I sindaci hanno espresso le proprie preoccupazioni in ordine alle ripercussioni e ai disagi che i frequenti incidenti e le conseguenti code in autostrada generano sui tratti urbani di rispettiva competenza. A questo proposito, il tavolo ha concordato sull’opportunità di attivare un contatto diretto e costante tra Autostrade e i Comuni interessati per una gestione efficace delle situazioni complesse e per condividere per tempo la comunicazione di sospensione temporanea dei lavori in determinati periodi dell’anno. Inoltre, Autostrade si è resa disponibile a riconoscere ristori o opere compensative a favore dei Comuni coinvolti a fronte del disagio arrecato alla viabilità urbana.