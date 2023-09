Cantieri attivi sulle Povinciali: ecco la mappa

Cantieri della Provincia sulle arterie interne del Piceno. I lavori riguardano la Provinciale n. 76 San Marco, collegamento importante tra l’abitato di Ascoli Piceno e la montagna dei Monti Gemelli, e la Provinciale n. 31 Folignano, dove sono state sostituite vecchie barriere con nuove installazioni e realizzate azioni di restyling su cavalcavia e altri tratti che presentavano l’esigenza di interventi migliorativi. Sulla provinciale S. Marco sono state rimosse diverse barriere usurate o danneggiate e sostituite con nuovi guardrail. L’intervento si aggiunge a quelli già eseguiti per assicurare le migliori condizioni di percorrenza della Cronoscalata San Marco – San Giacomo. Da oggi, fino a venerdì 29 settembre, sarà chiuso al transito veicolare, con esclusione di residenti, mezzi di soccorso e trasporto pubblico locale, nella fascia oraria 7 – 17, la strada provinciale n. 80 Scalelle, dal km. 0 al km. 10, nel territorio del comune di Roccafluvione, dove la ditta incaricata eseguirà i lavori di bitumatura della carreggiata. "Sulla strada provinciale n. 65 Palmiano e sulla provinciale n. 80 Scalelle – evidenziano il presidente della Provincia Sergio Loggi e il consigliere provinciale con delega alla viabilità, Daniele Tonelli – sono stati avviati in questi giorni interventi di manutenzione straordinaria dei piani stradali volti ad eliminare avvallamenti e sconnessioni. Per tali attività la provincia di Ascoli ha disposto un investimento di 710 mila euro. Si tratta di risorse – precisano i due amministratori - derivanti dal finanziamento Pnrr area interna del Piceno e che si inquadrano in un piano più ampio di interventi per la zona montana. Lungo la rete stradale della Provincia di Ascoli, che si articola in circa 913 chilometri, i vertici provinciali hanno previsto la realizzazione di altre opere che avranno inizio già da questa settimana.

ma. ie.