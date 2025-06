Cantieri Ascoli, centro storico e gru: la nuova mappa delle chiusure previste

Ascoli Piceno, 19 giugno 2025 – In città stanno per arrivare nuovi cantieri privati. Nei prossimi giorni, infatti, alcune vie del centro storico resteranno chiuse per consentire l’allestimento delle gru. A cominciare, ad esempio, da piazza Roma. Qui, dalle 14 di giovedì alle 7 di venerdì mattina, sarà interrotto il transito veicolare, con la contestuale deviazione del flusso proveniente da via XX Settembre (lato ovest) all’interno di Piazza Roma.

Prevista anche l’istituzione del divieto di sosta con obbligo di rimozione coatta su tutta la piazza, nella stessa fascia oraria, nonché la rimozione sul lato est della piazza dei tavoli presenti davanti la gelateria ‘Qui si gode’ e la chiusura degli ombrelloni come da accordi preventivi intercorsi tra le parti. A stabilirlo è l’apposita ordinanza firmata dal sindaco Marco Fioravanti proprio per consentire il montaggio di una gru.

Dalle 4 alle 7 del prossimo 24 giugno, invece, sempre per l’installazione di una gru, ci saranno modifiche nella viabilità anche in via dei Soderini. In tal senso, a piazza Roma ci sarà la revoca temporanea, al lato ovest, dei parcheggi riservati ai residenti, con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata. In via del Trivio, invece, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in entrambi i lati per l’intera via.

In via Cairoli, sempre dalle 4 alle 7 del 24 giugno, ci sarà il divieto di sosta con rimozione a partire da Piazza Ventidio Basso e fino all’intersezione con via Vidacilio, con la contestuale revoca di cinque posti auto. A Piazza Ventidio Basso è prevista invece la sosta temporanea dei bilici destinati al trasporto dei vari componenti della gru per effettuare i trasbordi dei materiali su mezzi più piccoli i quali, da via delle Donne, raggiungeranno il punto di via dei Soderini dove dovrà essere montata la gru. Infine, con l’ordinanza dirigenziale dello scorso 13 giugno, l’amministrazione comunale ha disposto, dalle 22 di venerdì alle 6 di sabato mattina, alcuni provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale in via Giudea e Via Minucia.

Si tratta, nel dettaglio, dell’interdizione del transito veicolare e pedonale con deviazione da effettuare per le vie laterali. Previsto anche il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati. Una serie di disposizioni, dunque, che comporteranno disagi ai residenti del centro ma che si rendono necessarie per lo svolgimento di alcuni lavori.