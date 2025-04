Cantieri e buche, Piunti: "Il Comune sui bene l’avanzo di bilancio"

L’ex sindaco e attuale consigliere Pasqualino Piunti, interviene su strade e cantieri aperti in città. "Ricevo quotidianamente segnalazioni e lamentele sulla situazione delle strade. Buche, crateri. L’amministrazione annuncia di avere un notevole avanzo di bilancio: a questo punto venga usato con attenzione alle priorità. Ottimo investire sulla cultura, sugli eventi, ma bisogna prima pensare alle cose pratiche che i cittadini affrontano ogni giorno", afferma. Nonostante dichiari di non voler fare polemiche, Piunti rivendica anche il lavoro svolto durante il proprio mandato. "Questa amministrazione ha ereditato una situazione economica positiva. Quando sono stato eletto sindaco io mi trovai a far fronte a tutta una serie di debiti che sono stati ripianati nei primi anni del mandato. Dopodiché siamo riusciti a portare in attivo i conti. Ora si parla di un tesoretto e a questo punto mi viene da dire: pensate alle priorità, quelle che sono sotto gli occhi di tutti. Le strade sono disastrate". L’ex primo cittadino pone particolare attenzione ai cantieri sul lungomare, sottolineando come le tempistiche scelte siano inadeguate: "Questa decisione di aprire il cantiere così a ridosso della stagione turistica e quindi per alcune settimane non credo che porti alcun tipo di benefici. Gli albergatori si lamentano, e hanno ragione a farlo. I ponti come quelli a cui ci stiamo avvicinando, vale a dire quello di Pasqua, quello del 25 aprile e del primo maggio, servono ad invogliare le persone che arrivano da fuori a San Benedetto e prendono le misure, valutando la possibilità di trascorrere qualche settimana in estate. Ora li facciamo venire qui in una città completamente inondata di cantieri".

e. l.