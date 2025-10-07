Cantieri infiniti e incubo sosta. Così sono spariti 150 parcheggi. Odissea per i residenti del centro

Potrebbero essere definiti ‘cantieri ruba-parcheggi’. Perché da quando sono stati allestiti, alcuni davvero tanto (troppo) tempo fa, si sono ridotti in maniera considerevole i posteggi in centro storico. Sia quelli blu, a pagamento, che quelli gialli, riservati invece ai residenti. Un bel problema, per chi ogni sera torna dal lavoro e fa fatica a trovare posto per la propria macchina. Così come per chi deve sbrigare una commissione e impiega più tempo a fare ‘vasche’ a caccia di un box che per svolgere l’incombenza stessa. Insomma, una situazione abbastanza ‘antipatica’, per usare un eufemismo, alla quale porre rimedio al più presto. La colpa non è dell’amministrazione comunale, intendiamoci, o almeno non completamente. Piuttosto, di alcune imprese che procedono troppo lentamente e di alcuni cantieri che, di fatto, sono fermi da mesi. In alcuni, basta recarsi sul posto per averne conferma, non si vedono lavoratori in nessun giorno della settimana.

Il Comune, da parte sua, attraverso l’assessore Gianni Silvestri, ha più volte annunciato di voler attivare un giro di vite, obbligando i responsabili delle ditte a velocizzare i tempi. Soprattutto per quei lavori che ormai sono quasi alle battute finali. Insomma, un piccolo sforzo e via il cantiere: così qualche parcheggio in più tornerà ad essere disponibile. Ieri, complice anche la giornata soleggiata, noi del Carlino abbiamo fatto una passeggiata in centro e ne abbiamo approfittato per documentare la situazione. Partiamo da Corso Vittorio Emanuele, ad esempio, dove i cantieri ‘rubano’ almeno 25 posti con le strisce blu. Un’altra ventina di posti, stavolta con strisce gialle, mancano in via Mercantini. In via delle Torri ci sono almeno 12 posti ‘gialli’ in meno, mentre un’altra decina è stata occupata dal cantiere a ridosso di piazza Sant’Agostino. E in via Clementi? Situazione inverosimile: sono 38, contati uno per uno, gli stalli blu non più disponibili per gli automobilisti ma occupati dai cantieri. Con questi numeri, permetteteci di dirlo, ‘ai voglia’ a girare per trovare un parcheggio, specie nelle ore di punta. In via Marucci, poi, mancano all’appello cinque posti blu. Mentre in piazza Bonfine i cantieri occupano complessivamente ben 18 posti che altrimenti sarebbero riservati ai residenti. In via Dino Angelini, invece, sono 9 i posti a pagamento in meno, mentre a piazza Ventidio Basso gli stalli blu occupati sono sei, a ridosso del monastero delle Suore Benedettine.

In via Tamburini, inoltre, ormai da anni c’è un cantiere che ne occupa ben sette di posti ‘gialli’. Insomma, facendo un rapido calcolo, abbiamo contato almeno 83 stalli blu e 67 gialli ‘rubacchiati’ da lavori quasi infiniti. E la passeggiata in centro è stata piuttosto breve.

Matteo Porfiri