Cantieri navali, serve personale

Ditta che opera nel settore della cantieristica navale al porto di Ancona cerca diplomati in elettrotecnica, under 29, per lavori di impiantistica elettrica elettronica su imbarcazioni. La partenza della squadra è da San Benedetto. Sono due i posti disponibili. Altra azienda ricerca, invece un manutentore di apparecchiature meccaniche elettromeccaniche con esperienza nel ruolo. Sotto la qualifica di tecnici elettronici, azienda, ricerca un apprendista under 30 in possesso del diploma tecnico in indirizzo elettronico o elettrotecnico. Altra azienda ricerca, invece, un addetto alla produzione in serie di componenti elettronici, per montaggio e saldatura di componenti elettronici, con esperienza pluriennale nel ruolo. Ancora, si ricerca manovale per montaggio e assemblaggio di strutture di carpenteria edile. Azienda cerca anche un operaio metalmeccanico con una buona conoscenza di tornio e fresa per macchine utensili e montaggio parti meccaniche. Si ricerca pure tirocinante, under 30, in possesso del diploma tecnico, per lavoro in reparto metalmeccanico. Infine si ricerca saldatore ad elettrodo o tig con esperienza pluriennale nel ruolo. Chi fosse interessato ad una di queste opportunità dovrà necessariamente rivolgersi al centro per l’impiego di San Benedetto del Tronto che potrà fornire maggiori informazioni sul tipo di lavoro e di contratto e potrà anche indirizzare chi vorrà candidarsi a ricoprire questi incarichi alle diverse aziende in cerca di personale. E’ possibile inviare una email a centroimpiegosanbenedetto.ido@regione.marche.it oppure contattare il numero telefonico 0735655600.