Cantieri sospesi e lavori in galleria fino al 25 aprile

Secondo i vertici di Autostrade per l’Italia la galleria Vinci in territorio di Cupra Marittima, danneggiata dal forte calore generato dall’incendio che ha fatto seguito al maxi tamponamento fra due camion e un pullman, accaduto giovedì mattina, sarà riaperta entro il 25 aprile. Per raggiungere questo traguardo sono stati rimossi tutti i cantieri e sospesi i lavori nelle gallerie tra Cupra e San Benedetto. "Dopo i primi rilievi effettuati nella notte, i tecnici della Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia hanno definito un piano di interventi allo scopo di ripristinare il transito all’interno della galleria Vinci entro la mattinata del 24 aprile, grazie all’impegno di una task force che lavorerà su più turni h 24 e 7 giorni su 7, per agevolare gli spostamenti previsti per il ponte del 25 aprile – scrive Aspi in una nota –. Qualora l’andamento delle lavorazioni lo consentisse, Aspi metterà in campo tutte le risorse possibili per anticipare ulteriormente la data di riapertura del tunnel. Le attività degli ispettori e dei tecnici di ASPI proseguiranno per questo fine settimana, seguite dall’avvio del programma di lavorazioni a partire da lunedì prossimo. Durante tale periodo resterà attivo uno scambio di carreggiata per consentire il transito su una corsia per entrambe le direzioni di marcia". Per limitare i disagi generati dal piano di lavori per il ripristino dei danni all’interno della galleria, Autostrade per l’Italia fa sapere di aver rimosso, durante la notte tutti gli altri cantieri presenti nel tratto marchigiano della A14, sospendendo temporaneamente le attività di potenziamento degli impianti nelle gallerie San Basso, Cupra Marittima, San Cipriano e Castello di Grottammare. "La direzione di tronco di Pescara di Autostrade – conclude la nota - ha previsto a supporto degli utenti un potenziamento dei presidi di segnalamento code e di assistenza all’utenza, oltre alla presenza di carri di soccorso meccanico per risolvere tempestivamente eventuali turbative che dovessero generarsi". Il presidente della Regione Marche Acquaroli ha scritto invece un post su Facebook: "Voglio ricordare a tutti che i lavori di adeguamento delle gallerie alle normative europee, in corso ormai da tempo, sono obbligatori per legge e indispensabili, e che da quando ci siamo insediati tre anni fa siamo riusciti a rimodulare il calendario dei cantieri in base alle esigenze e soprattutto per evitare situazioni di pericolo, nei periodi di maggior traffico durante i ponti festivi e l’esodo estivo. Siamo molto addolorati per questo ennesimo incidente che ha causato la morte di una persona. Altro discorso è quello relativo alla terza corsia".

Proprio sulla ipotesi della terza corsia, progetto che sembra essere sempre più un miraggio e che soprattutto al momento non ha fondi stanziati, è intervenuta la sottosegretaria all’Ecnomia Lucia Albano: "La prossima settimana è previsto un incontro nel quale verificheremo la percorribilità dell’intervento". ma. ie.