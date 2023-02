Cantieri sulla A14 Chiuso il casello

Proseguono i lavori nel tratto dell’autostrada A14 tra Fermo e Ascoli. Sulla stessa autostrada, per consentire attività nell’ambito del piano di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione, dalle 22 di mercoledì primo marzo alle 6 di giovedì due , sarà chiusa la stazione di Grottammare, in uscita per chi proviene da Bologna-Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pedaso. E sempre sulla A14 ieri pomeriggio si è verificato un incidente in zona Pedaso direzione nord. Coinvolta una sola auto, nessun ferito.