’Cantine al Borgo’ "Promuoviamo la cultura del vino"

E’ iniziata oggi a Monteprandone ’Cantine al Borgo’, una nuova manifestazione dedicata alla cultura del vino che si terrà fino a domenica, dalle 19, nelle vie e nelle piazze del Borgo Storico di Monteprandone. Organizzata dall’Asd Monteprandone, in collaborazione con l’Asd Magnitudo 18.0, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, si tratta di tre serate di degustazioni di vino di produttori locali, abbinati ai piatti della tradizione. "Tante le cantine aderenti con assaggi e promozione della cultura del vino – affermano gli organizzatori – Ci saranno anche l’area food e la musica in filodiffusione". "Quando nasce un nuovo evento sul territorio organizzato da un’associazione – dichiara il sindaco Sergio Loggi – non possiamo che essere felici. Quando nasce una manifestazione che vuole esaltare un prodotto locale come il vino, coinvolgendo oltre 20 aziende vinicole del Piceno, siamo certi che sarà un evento cui vale la pena partecipare". Sarà disponibile un servizio di bus navetta da Centobuchi (piazza dell’Unità, piazzale del Convento di San Giacomo, campo sportivo Barattelle) e da San Benedetto (ritrovo chalet Club 23).