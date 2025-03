’Canto alle vite infinite’ anticipa

A causa di una sovrapposizione venuta a determinarsi con un importante evento cittadino, lo spettacolo Canto alle vite infinite in programma al Teatro della Fiaba e della Poesia di Montalto delle Marche il 17 maggio è anticipato al 10 maggio (sempre alle 21.15). Per la nuova data dello spettacolo – proposto nella stagione teatrale promossa dal Comune di Montalto delle Marche con l’Amat – rimangono validi gli abbonamenti e i biglietti già acquistati. Canto alle vite infinite vede Elena Bucci protagonista in scena, come autrice, regista e interprete, con le musiche originali al pianoforte e alla fisarmonica di Christian Ravaglioli, un tributo alla natura, ai luoghi cari della Romagna, colpiti dall’alluvione, in cui rivivono storie e leggende. Per informazioni e prevendita biglietti: Amat 071 2072439 e circuito vivaticket, anche on line, biglietteria del Teatro 338 2294521