Canto alle vite infinite, la rassegna di poesia si chiude con Elena Bucci

Sabato prossimo, alle ore 21,15, a Montalto Marche, con Elena Bucci in ‘Canto alle vite infinite’ volge al termine la stagione del Teatro della fiaba e della poesia realizzata dal Comune e dell’AMAT, con il contributo di Regione Marche e MiC. Autrice, regista e interprete, Elena Bucci è accompagnata in scena dalle musiche originali al pianoforte e alla fisarmonica di Christian Ravaglioli, in un tributo alla natura, ai luoghi cari della Romagna colpiti dall’alluvione, in cui rivivono storie e leggende. "Sembro sola – racconta l’attrice -, ma sono circondata da una miriade di amabili fantasmi che chiedono di essere raccontati. Se non lo faccio io chi mai lo farà? Mi fermano l’auto, mi tirano per la giacca, si intromettono, pretendono. Mi fanno piangere e mi fanno ridere. Delle tragedie non si ride, ma nelle tragedie ridere si può. Siamo in un palazzo abbandonato, in una palude di Romagna tra acqua e cielo, dentro un sogno o un’anima.