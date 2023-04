Canzone ascolana, vince Daniele Di Flavio

L’architetto Daniele Di Flavio ha vinto la 18esima edizione del "Festival della Canzone Ascolana" andato in scena al Teatro Ventidio Basso gremito di pubblico. Di Flavio, alla sua seconda partecipazione dopo il secondo posto conquistato lo scorso anno, si è imposto con il brano "S’è ‘ddermite l’asculà" con il testo composto in collaborazione con Domenico Santoni e musica di Ivo Antonio Gabrielli. Un brano destinato a diventare un vero ‘tormentone’ estivo. Al secondo posto si è piazzata la coppia formata da Endrio Di Girolamo e Roberto Cruciani con il brano ‘Nen te pense più’ che ha vinto anche il "Premio Bruno Ferretti per il miglior testo. Sul terzo gradino tre donne, le Singer Ladies con il brano "Furia cià chi s’accuntenta". Di Flavio entra così nell’Albo d’Oro della kermesse canora ideata tanti anni fa dal professor Giovanni Travaglini a cui è stato assegnato il Premio Ivan Graziani in una serata davvero speciale coincisa con il suo compleanno.

A presentare gli undici brani in gara è stato l’infaticabile Gabriele Brandozzi affiancato da Ilaria Buccheri e Antonella Suardi. Presidente di giuria è stato invece Filippo Sorcinelli affiancato da Paolo Lunghi e Viviana Bazzani . Molto applauditi gli ospiti della Compagnia teatrale "Li Freciute", i ballerini "I Piceni Pizzicati", la cantante Valentina Manni, la scuola di danza Tina Dance e il rapper ascolano Flavius, sul palco insieme ai suoi amici "I Meelky" (human beatbox) e "I Likra". Ma gli applausi sono andati comunque a tutti i partecipanti che hanno tenuto vivo ancora una volta il dialetto ascolano: Carla Villi (e coro) con "Balla asculà", testo di Enzo Titta e musica di Roberto Mistichelli; Luigi Coccia con "Cientemila sorrise" con testo di Carlo Spurio e musica di Luigi Coccia; I Soliti Ignoti Ignoti (con Vincenzo Antonicelli al sax) con "Nesciuna nasce m’barate", testo e musica di Mimmo Picco, Giorgio e Fabio Gricinella; Stefania Rosati (e coro) con "Lu Carnevale ascolano", testo e musica di Enzo Titta; Rannla con "Era na vodda", testo e musica di Stefano Ferretti e Luca Ranalli; Giuseppe Celani con "Iesce luna", testo e musica di Domenico Spurio; Lycia Gissi con "Dope lu corona", testo e musica di Enzo Titta; Roberto Seghetti con "Via D’Ancaria 25 (Robbè)", testo e musica di Carlo Spurio.

Valerio Rosa