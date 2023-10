Caos alla Caritas, sale la tensione

E’ stato un incontro molto serrato e tutt’altro che facile quello che si è tenuto nell’ex scuola Borgo Trevisani tra i residenti del quartiere Ponterotto, preoccupati per quanto accade tra i frequentatori della Caritas, con episodi di violenza e talvolta sfociati anche nel sangue. Un’aggressione con il machete, regolamenti di conti con mazze e bastoni, ma anche ubriachi che entrano nei negozi e minacciano gli addetti per avere alcolici gratis. Segnalati anche molti casi di schiamazzi notturni e di atti incivili nei parchi e lungo i marciapiedi. Comportamenti che i residenti non sono più disposti a tollerare. Dopo gli ultimi accadimenti, i cittadini avevano chiesto l’impiego della vigilanza privata e addirittura la delocalizzazione della struttura, temendo anche l’incolumità dei residenti. All’incontro è intervenuto anche il sindaco Antonio Spazzafumo, l’assessore Andrea Sanguigni ed operatori della fondazione Caritas: Fernando Palestini responsabile area formazione, Maria Chiara Verdecchia responsabile Ufficio lavoro e Marco Sprecacè. "La Caritas si fa carico di dare risposte a quelle emergenze cui la società o l’ente pubblico non riescono a rispondere – afferma Sprecacè – Talvolta anche il Comune e le stesse forze dell’ordine ci chiedono di accogliere le emergenze. Stiamo facendo il possibile per gli ospiti più complicati anche con percorsi rieducativi. Le giuste preoccupazioni per l’ordine pubblico che la popolazione fa presente sono condivisibili, ma non spetta alla Caritas garantire l’ordine pubblico all’esterno della sua struttura". I residenti del quartiere Ponterotto auspicano che la Caritas torni a essere un luogo dove erogare i pasti e non un centro di accoglienza con casette dormitorio sovraffollate e chiedono che qualcuno si assuma la responsabilità di vigilare. "Da una parte bisogna aiutare il prossimo – ha affermato il presidente di quartiere Guido Speca – ma dall’altra nessuna persona ha diritto di limitare la vita e la libertà degli altri".

Il sindaco Spazzafumo ha insistito sul fatto che la Caritas non vada oltre il servizio di mensa: "Ora dobbiamo aiutare la Caritas a riportare la situazione alla normalità. Mi prendo l’impegno di parlarne subito con il Prefetto per trovare insieme qualche soluzione". Pierluigi Addari del Sos Missionario non condivide quanto emerso dagli interventi. "Non crediamo che la soluzione sia svuotare il centro di accoglienza della Caritas Diocesana, ricacciando tutti in strada; la conseguenza sarebbe che schiamazzi notturni, ubriachezza, litigi anche violenti, e altri comportamenti incivili verrebbero ’spalmati’ in tutta la città, inasprendo il disagio sociale. Serve un tavolo permanente".

Marcello Iezzi