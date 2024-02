Caos cambio medico, in pensione dottori con 1.500 pazienti: sale d’attesa stracolme

Ascoli, 28 febbraio 2024 – Non è il momento giusto per cambiare medico di base: file chilometriche, bandierine rosse e forti lamentele fuori e dentro le sale d’attesa dell’ufficio dell’anagrafe Ast di Ascoli.

Tra dottori in pensione e pediatri da abbandonare per il conseguimento dei 14 anni, in questi giorni c’è una notevole affluenza al servizio che però non sembra essere all’altezza della richiesta. "C’è una grandissima disorganizzazione, con file lunghe e persone in attesa che si lamentano tanto – ci dice un cittadino in fila –. Qui la gente arriva anche prima delle 8.30 per prendere il bigliettino perché, anche se l’ufficio è aperto fino alle 12.30, non permettono di prendere il ticket già da molto prima della chiusura".

E infatti, nei giorni in cui l’ufficio è aperto al pubblico anche il pomeriggio (martedì e giovedì), non è raro notare gli stessi volti tra le persone in attesa la mattina e il pomeriggio. "Ero qui stamattina ma non ho fatto in tempo a prendere il biglietto, e quindi sono tornato anche nel pomeriggio, però alle 16 hanno disattivato l’erogatore di ticket, se fossi arrivato dopo non avrei potuto farlo neppure oggi pomeriggio" commenta un altro ascolano. Le lamentele arrivano soprattutto per via delle pensioni dei medici che, a quanto riportano i cittadini, capita che non vengano notificate per tempo, o che l’avviso si trovi solamente nelle sale d’attesa degli ambulatori.

"Questa cosa va avanti da troppo tempo, con un medico che va in pensione ci sono dalle 1200 alle 1500 persone che devono provvedere a fare la pratica di passaggio. Questo significa grande afflusso agli uffici, dove però si sente molto malcontento. Bisognerebbe sollecitare la direzione dell’ospedale, sperando che faccia qualcosa – continua il cittadino –. Non credo che il problema riguardi solo il lavoro degli operatori, perché se anche sono attivi solo due sportelli su quattro, gli operatori dicono che la colpa è dei computer". Sembrerebbe infatti che gli strumenti a disposizione non siano altamente performanti: "Anche la responsabile è intervenuta per giustificarsi, dicendo che la lentezza dei computer era un problema". Il sistema sembra essere piuttosto articolato, per via delle tre bandierine che segnalano la disponibilità dei medici di base e per via della complessità del procedimento online.

La questione, infatti, potrebbe essere facilmente risolta grazie alla possibilità di effettuare il passaggio virtualmente, ma è necessario sottolineare che non tutti possono o riescono ad accedere alla semplificazione digitale: "Su internet è difficile capire come muoversi, a chi inviare la richiesta, bisogna andare in ospedale e cercare un volantino dove c’è l’indirizzo al quale mandare i documenti. Io credevo di aver fatto tutto online e invece non avevo risolto nulla e mi sono dovuto rivolgere allo sportello. E comunque molti non sanno usarlo, non possono usarlo. Si tratta di anziani che spesso non guidano, e per arrivare in ospedale prendono i pullman. Io sono arrivato intorno alle 11 e avevano chiuso la richiesta per le bandiere verdi e rosse, c’era solo il biglietto per le bandierine arancioni, fortunatamente per me due anziane stufe di attendere mi hanno lasciato il loro biglietto ma quelli che sono venuti dopo di me se ne sono andati infuriati. Le due anziane domani dovranno ripresentarsi. Mi chiedo se sappiano che questo è un periodo di richiesta notevole-– conclude – oggi in fila c’erano almeno 20 persone, e invece i dipendenti sono pochi, i computer lenti e il procedimento online complesso".

Nel frattempo sul sito dell’Ast Marche si legge: "Al fine di evitare affollamenti nei locali dell’Anagrafe assistiti situati presso il Distretto di Ascoli Piceno sito presso il P.O. Mazzoni, è stato predisposto di poter effettuare le operazioni recandosi presso gli sportelli dell’Anagrafe Assistiti di Ascoli o via e-mail scrivendo a anagrafica.ap@sanita.marche.it indicando il medico scelto e allegando tessera sanitaria e un valido documento di riconoscimento, specificando in oggetto ‘scelta medico’".