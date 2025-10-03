Caos mercato in centro: "Noi intrappolati"

Mercato? No grazie. E’ la posizione di alcuni residenti del quadrilatero per quanto riguarda la zona delle due piazze: San Giovanni e Garibaldi. Perché il centro di San Benedetto continua a vivere momenti di caos ogni volta che arrivano le bancarelle del mercato. La chiusura della grande area dove il Comune, stando alle ultime notizie, vorrebbe realizzare un parcheggio interrato, nelle mattinate di martedì e venerdì, soprattutto nelle ore di punta, provoca il blocco quasi totale della circolazione. A risentirne sono le arterie principali che collegano la zona nord e sud della città, con conseguenze pesanti anche per chi deve raggiungere la Statale 16. Il nodo più critico resta via San Martino, che da qualche anno è ’tagliata’ in due direzioni di marcia per ragioni di sicurezza. Questa scelta, adottata per prevenire incidenti, costringe però i flussi di auto a incrociarsi con quelli provenienti da via Roma e con i numerosi pullman che arrivano dalla stazione. Un intreccio che, nelle ore di punta, si trasforma in un blocco totale.

"Ogni volta rimaniamo imbottigliati nel traffico senza via d’uscita" spiegano alcuni residenti della zona. Qui, infatti, la strada diventa un vero e proprio imbuto: auto, autobus e mezzi commerciali sono costretti a convivere in pochi metri di carreggiata, con tempi di percorrenza che si dilatano notevolmente. La sensazione diffusa è quella di vivere in un quartiere letteralmente "intrappolato". Gli effetti non si limitano solo alle vie interne del centro. Anche la Statale 16 risente del blocco: il traffico proveniente da nord e sud si congestiona rapidamente. "Non è più sostenibile, più gli anni passano e più aumentano auto e disagi" sottolineano. Il problema non è nuovo, ma negli ultimi anni è diventato più pesante per via dell’aumento del numero di veicoli in circolazione. Da tempo i residenti chiedono una soluzione definitiva, che possa garantire sia lo svolgimento del mercato sia una viabilità più scorrevole. In questo contesto torna a farsi strada una proposta già avanzata in passato: spostare gli stalli del mercato da piazza San Giovanni e piazza Garibaldi verso aree pedonali come piazza Matteotti e via XX Settembre. Secondo i promotori, si tratterebbe di una soluzione capace di salvaguardare sia le esigenze degli ambulanti che quelle della circolazione cittadina. Una simile scelta, sottolineano alcuni residenti, permetterebbe di mantenere libero il passaggio veicolare nelle due piazze senza rinunciare al mercato, che rimarrebbe comunque in una zona di grande affluenza.

Emidio Lattanzi