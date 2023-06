Caos all’ospedale Mazzoni di Ascoli, sedute operatorie ridotte. Il caso finisce in Regione

Ascoli, 28 giugno 2023 – La drastica riduzione all’ospedale ‘Mazzoni’ delle sedute operatorie per interventi di chirurgia elettiva, è stata oggetto di un’interrogazione presentata ieri all’assemblea legislativa delle Marche dai consiglieri regionali del Partito Democratico, Anna Casini (prima firma), Maurizio Mangialardi, Andrea Biancani, Manuela Bora, Romano Carancini, Fabrizio Cesetti, Antonio Mastrovincenzo e Micaela Vitri. Il gruppo del Pd in consiglio regionale, dunque, ha fatto sua la denuncia di alcuni operatori sanitari dell’Ast di Ascoli che nei giorni scorsi avevano riferito di come, ormai, al nosocomio ascolano "non si riescano più a coprire i turni e di come l’attività operatoria rischi davvero di essere ridotta a numeri da ospedale di campagna", aggiungendo che "senza drastici interventi si rischi, addirittura, una quasi chiusura dell’attività operatoria".

Il gruppo consigliare del Partito democratico, così come si legge nell’interrogazione, scrive: "in seguito alla notizia della mancanza di anestesisti con la conseguente riduzione delle sedute chirurgiche e un allungamento delle liste d’attesa, verificato che non risulta alcuna smentita a tali affermazioni da parte dei vertici istituzionali della Regione Marche e neppure dall’Ast di Ascoli, interroghiamo il presidente della giunta regionale per sapere: il numero di sedute chirurgiche settimanali con indicazione della durata, suddivise per ogni specialistica e per ogni struttura ospedaliera, ovvero ospedale Mazzoni di Ascoli e ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto, che hanno avuto luogo nei primi sei mesi del 2023, il numero di sedute chirurgiche settimanali con indicazione della durata, suddivise per ogni specialistica e per ogni struttura ospedaliera, che si sono tenute negli anni 2017, 2018, 2019, i tempi di attesa, relativi agli anni 2020, 2021, 2022 e ai primi sei mesi 2023, necessari per accedere alle prestazioni chirurgiche, suddivisi per specialistica e per ogni struttura ospedaliera, e quali interventi sono previsti per potenziare l’attività chirurgica dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, a partire dal reclutamento di nuovi anestesisti e di personale infermieristico".

E’ infatti la carenza di personale, soprattutto anestesisti e infermieri, ad aver causato, a quanto pare, la drastica riduzione delle sedute operatorie. Personale che, però, potrebbe essere reclutato, come si chiede nell’interrogazione presentata dalla Casini.