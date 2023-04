Caos Pd: faida fra correnti, naufraga il tavolo di riconciliazione

Continua la faida fra correnti del Pd: è fallito ancor prima di nascere, il tavolo di riconciliazione fra le differenti anime della sezione rivierasca. La riunione, prevista per la settimana scorsa, e che avrebbe dovuto segnare l’inizio della riappacificazione fra le parti separatesi durante le scorse elezioni amministrative, è andata a monte: il centrosinistra, o almeno l’elemento aggregatore del polo, rimane estremamente diviso, e solo nuovi sviluppi potranno segnare una svolta al suo interno. Il confronto è destinato a riaccendersi anche perché, nel frattempo, il periodo di sospensione dall’albo degli iscritti è finito per Alessandro Marini, Sabrina Gregori, Ermanno Consorti, Catia Nucci e Fabrizio Oddi: un nucleo che, si ricorderà, non accettò di sostenere Aurora Bottiglieri alle comunali, preferendo Paolo Canducci. È chiaro, dunque, che l’incontro-scontro andrà ad arricchirsi anche di queste voci. Voci pesanti, se si considera che in tutto i cinque dissidenti, candidatisi nella lista ‘Democratici per Canducci’, valsero ben 448 preferenze al terzo classificato. Il tema, quindi, è la riformulazione dell’unione comunale: i democrat vicini a Giovanni Gaspari ora vorrebbero che la rappresentazione delle correnti, al suo interno, venissero riequilibrate alla luce della composizione attuale, e alla luce anche del fatto che il Pd, alle ultime elezioni, ha ottenuto un inequivocabile insuccesso.

Nonostante questo, comunque, l’attuale vertice del Pd ha ottenuto una serie di prestigiosi riconoscimenti: infatti va ricordato come alcune settimane fa Claudio Benigni, Anna Rosa Cianci e Pier Giorgio Giorgi siano stati nominati dalla Bomprezzi responsabili regionali alle politiche europee, alle pari opportunità e alla pesca. Proprio Giorgi, al momento, sembra essere il ponte fra le fazioni contrapposte: il segretario di circolo centro, infatti, ha recentemente mosso una dura critica nei confronti dell’amministrazione comunale assieme al segretario di circolo nord Elio Costantini, elemento ben distante dal nucleo della segretaria Diana Palestini. In futuro, i due segretari dovrebbero coinvolgere anche la loro omologa di Porto d’Ascoli, Elisa Marzetti, in iniziative congiunte di protesta contro il vertice comunale. L’aria che tira, comunque, non è affatto serena. Piuttosto sarà da capire quale fra le opposte correnti riuscirà a prevalere.

Giuseppe Di Marco