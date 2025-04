Caos prima di Teramo-Samb: scatta il Daspo

Il giorno prima dell’incontro di calcio Teramo-Sambenedettese è andato ad espletare esigenze fisiologiche nel parcheggio dello stadio ’Bonolis’, riprendendosi con il telefonino, al fine di postare le immagini sui social. Scoperto dal custode l’ha aggredito e ferito con una racchetta da sci. L’uomo, cinquantenne di San Benedetto, ha ricevuto un Daspo della durata di due anni oltre che ad essere stato denunciato per lesioni.

I fatti. Il cinquantenne tifoso rossoblù il 12 di aprile, giorno precedente dell’incontro di calcio, è entrato nel parcheggio ‘Gaetano Bonolis’ con la sua auto e poi si è messo a fare i suoi bisogni filmando l’azione col telefonino.

Scoperto dal custode n’è scaturita una lite durante la quale il sambenedettese ha prelevato dal bagagliaio della vettura una racchetta da sci con cui ha picchiato il custode alle braccia, procurandogli lesioni che hanno richiesto l’intervento del personale del 118 che l’ha trasportato al pronto soccorso. Il cinquantenne ha raccontato al personale delle volanti della questura, intervenute sul posto, di essere entrato per errore nel parcheggio dello stadio, dove c’era il cancello aperto, alla ricerca di un luogo appartato dove espletare le sue esigenze fisiologiche e di essere stato immediatamente ripreso dal custode dello stadio da cui è seguita una lite. Le indagini della Digos hanno in seguito raccolto la testimonianza del custode che ha fornito una versione diversa da quella del sambenedettese, sorpreso mentre faceva bisogni nel parcheggio filmandosi col telefonino. Invitato ad uscire vi è stato il litigio e la successiva aggressione.

Gli agenti hanno poi visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno permesso di ricostruire l’intera vicenda. Secondo gli investigatori il sambenedettese si era portato nell’impianto sportivo per effettuare un gesto di scherno verso i tifosi della squadra Citta di Teramo 1913, in vista dell’incontro del giorno successivo. Sempre secondo gli investigatori della Digos le immagini erano destinate ad essere postate sui social. Per l’accaduto il cinquantenne sambenedettese è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per lesioni e, come detto, nella giornata di mercoledì gli è stato notificato il Daspo della durata di due anni che gli vieta di accedere a tutti gli impianti dove si svolgono manifestazioni calcistiche o sportive in genere.

Marcello Iezzi