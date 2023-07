Capacity building, la rigenerazione locale passa per i programmi di aggiornamento

Un ciclo di 47 seminari da settembre alla primavera del 2025 e volti a rafforzare la capacità amministrativa per la rigenerazione della comunità locale del territorio. Ieri mattina nel convegno avvenuto nei locali della bottega del terzo settore si è parlato del progetto ‘Capacity Building Piceno’. "La cassa di risparmio ha da sempre a cuore il bene della comunità e del territorio in cui viviamo – esordisce il presidente della fondazione Mario Tassi –. La formazione è una leva del nostro operato che riveste un ruolo ancor più importante quando si riferisce agli amministratori. Sarà importante formare coloro che saranno chiamati a costruire strategie rivolte allo sviluppo del territorio". Il programma di aggiornamento è stato promosso dall’unione montana del Tronto e Valfluvione e sostenuto da regione Marche, nell’ambito della Strategia nazionale aree interne (Snai), e fondazione Carisap nell’ambito dell’avviso comunità educanti, in collaborazione con il Gal Piceno e con l’adesione del Liceo Stabili-Trebbiani. "Questo progetto per noi è una grande occasione – sostiene il sindaco Marco Fioravanti -. Ho avviato una scuola di formazione politica proprio per preparare nuove generazioni di amministratori. Abbia necessità di formare la classe dirigente e dobbiamo favorire il dialogo tra il palazzo e il popolo. Credo sia importante scendere in strada e avere il coraggio di parlare con la gente che non si rivolge al palazzo. La politica deve fare questo. C’è grande voglia della nuova classe dirigente di mettersi in gioco. Apertura e visione sono fondamentali per la crescita dell’intero territorio".

mas.mar.