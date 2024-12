Capacity Building, presenze boom: "Continuiamo con la formazione"

Capacity Building Piceno chiude ufficialmente un’annata estremamente proficua che ha visto la partecipazione di 480 partecipanti. Sono state numerose le iniziative di formazione gratuita volte a potenziare la capacità amministrativa delle zone relative alle aree interne del Piceno. Anche l’appuntamento finale di questo 2024, andato in scena nei giorni scorsi all’Unione montana del Tronto e Valfluvione, è stato un vero successo di presenze. L’ultimo tema affrontato quello legato all’impiego della polizia locale a supporto delle emergenze.

"Questi risultati di successo riscontrati con la formazione gratuita e di qualità ci danno fiducia per il futuro perché vuol dire che continuiamo ad impegnarci per qualcosa di davvero utile al territorio sul quale operiamo e che cerchiamo di supportare al meglio – dichiara Giuseppe Amici, portavoce delle aree interne picene nonché presidente dell’Unione montana del Tronto e Valfluvione e di Uncem Marche –. Sono quindi fiero che queste zone, nell’ambito della strategia nazionale delle aree interne, siano promotrici anche nel 2025 del progetto Capacity Building Piceno. Iniziativa che però sarebbe inimmaginabile senza l’impegno di dipendenti e professionisti che ci accompagnano e guidano in questo percorso. A loro va la mia riconoscenza perché so bene che credono profondamente in questo percorso di crescita che porta valore a tutti".

Nel corso di questi dodici mesi di formazione si è parlato di codice dei contratti pubblici, edilizia, urbanistica, pubblico impiego, contabilità e nuovo codice degli appalti. Temi utili quanto necessari a dipendenti pubblici e stakeholders del territorio per operare al meglio in luoghi fragili, ma densi di potenzialità e valore, per pubbliche amministrazioni in grado di competere alle grandi sfide che sono chiamate a svolgere. Ben 17 i comuni dell’entroterra ascolano coinvolti: Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Carassai, Castignano, Comunanza, Cossignano, Force, Montalto delle Marche, Montedinove, Montegallo, Montemonaco, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Appignano del Tronto e Venarotta.

Ora il nuovo anno si aprirà con l’incontro del 24 gennaio incentrato sul ciclo di vita digitale dei contratti pubblici e mercato elettronico della pubblica amministrazione. A seguire il 29 gennaio 2025 ecco l’appuntamento incentrato sulla riforma Accrual negli enti locali, mentre il 12 febbraio si parlerà delle assunzione di personale.

Massimiliano Mariotti