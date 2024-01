Capecci guida il consorzio. Vini Piceni

Simone Capecci, 52 anni e titolare dell’omonima cantina a Ripatransone, è il nuovo presidente del Consorzio di Tutela Vini Piceni. Succede a Giorgio Savini, che ha svolto il medesimo incarico per due mandati e che ha deciso di non ricandidarsi. Simone Capecci resterà in carica tre anni ed è stato eletto all’unanimità nella prima convocazione utile dal nuovo Consiglio di amministrazione composto da: Marianna Velenosi (Azienda Velenosi), Omar Traini (Cantine Castignano), Giovanni Vagnoni (Le Caniette), Adriano Lorenzi (Collevite), Quinto Fausti (Tenuta De Angelis), Stefano Acciarri (Cantine dei Colli Ripani), Francesca Pantaleone (Azienda Pantaleone), Andrea Carfagna (Terre Cortesi), Michele Di Ruscio (Terra Fageto), Emanuele Colletta (Azienda Clara Marcelli) e, appunto, Simone Capecci (Cantina Capecci). "Sono onorato di un incarico di grande prestigio ma anche di grande responsabilità – ha dichiarato il neo eletto presidente – Sento il dovere di ringraziare il mio predecessore per la passione e la capacità di coinvolgere tutti. L’obiettivo è dare forza e riconoscibilità al nostro territorio dal quale proviene quasi il 60 % della produzione viticola regionale. Perseguiremo la politica sull’enoturismo, proponendo una apposita commissione di studio, e vorremmo investire sull’istituzione della ‘banca del vino’: una sorta di ‘caveau’ dove conservare, a futura memoria, tutte le bottiglie delle annate delle nostre Doc e Docg, debitamente custodite e catalogate, al fine di non disperdere un capitale dal valore simbolico immenso e che potrà testimoniare ai posteri il pregio delle produzioni e l’impegno dei nostri imprenditori. Occorrerà poi una riflessione sui nostri disciplinari in particolare sulla questione ‘Montepulciano’ sulle etichette, principio che vogliamo difendere strenuamente".

Valerio Rosa