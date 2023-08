Capecci: "Ospedale occasione persa Ora politche sanitarie disastrose"

Roberto Capecci, iscritto al Pd di Spinetoli replica alla consigliera regionale Acciarri sulla poilitica sanitaria e in particolare sulla realizzazione del nuovo ospedale a San Benedetto. In perticolare ricorda anche come il Comune della Vallata che ha visto sfuggire l’opportunità per quella comunità e per il Piceno di avere un ospedale d’eccellenza proprio a Spinetoli. "Questo paesino che negli ultimi dieci anni ha visto raddoppiare la sua popolazione anche in ragione di quella qualità di vita, che le amministrazioni hanno assicurato al contrario di quanto accade nella splendida città di cui l’autrice è amministratrice, che invece perde un migliaio di residenti l’anno e che ormai è scesa da tempo sotto la fatidica soglia dei 50.000 a vantaggio della costa e di San Benedetto –. E’ l’affondo di Capecci –. Lo snobismo provinciale e il sistema clientelare sul quale le amministrazioni del capoluogo hanno inteso improntare la loro modalità di governo hanno avuto il demerito di non riuscire a conferire il giusto protagonismo ad una realtà pur meritevole come Ascoli. Il paesino dalla nostra amministratrice descritto con un certo snobismo, ha invece avuto la sola ‘colpa’ di essere posizionato in maniera baricentrica rispetto al territorio ed essere amministrato dal centro sinistra. L’idea, piuttosto deplorevole, di creare cittadini di serie A e B non fa parte certo della cultura del comune in cui risiedo e in genere da tutta la Vallata. Alle raffazzonate idee del Piano Sanitario Regionale recentemente approvato dalla maggioranza di cui Acciarri è espressione, non si coglie un solo elemento di positività per la sanità della nostra provincia, che in pochi anni è stata ridotta ad uno stato pietoso dal governo regionale di centrodestra. Il Piano avrebbe dovuto offrire risposte alle lunghe liste di attesa, che obbligano i cittadini a ricorrere agli onerosi servizi offerti dal privato. Si tace inoltre sulla tanto decantata struttura ospedaliera che dovrebbe sorgere a San Benedetto: è un ospedale di primo livello? Ingloba i reparti del Mazzoni? Dove sono stanziate le risorse per la sua realizzazione? A questi quesiti l’amministrazione regionale non sembra offrire alcuna risposta".