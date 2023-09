Capitale del salto ostacoli. Ecco il concorso ippico:: "Aumentiamo la qualità"

L’attesa è quasi finita. E il Piceno si prepara a diventare, almeno per un weekend, capitale del salto a ostacoli. Si sta per alzare il sipario, infatti, sul concorso ippico ‘Città di Ascoli’, in programma dal 22 al 24 settembre al campo Squarcia. Parteciperanno oltre 150 atleti provenienti da ogni parte d’Italia i quali, in sella alle rispettive cavalcature, regaleranno uno spettacolo unico a tutti gli appassionati e alle tante famiglie che, gratuitamente, potranno assistere ai vari momenti organizzati per l’occasione. L’evento è stato presentato ieri sera al Forte Malatesta, in presenza del sindaco Marco Fioravanti, dell’assessore regionale Andrea Antonini, il commissario Guido Castelli, l’assessore regionale Nico Stallone e i vertici della Fise. Il concorso ippico è organizzato dalla società sportiva ‘Bb Equestrian Sdd’, grazie anche al sostegno di numerosi sponsor e aziende private che hanno creduto nel progetto, a cominciare dall’impresa edile Panichi. "La nostra città ha ospitato numerosi eventi di caratura nazionale e anche questo appuntamento ci consentirà di compiere un ulteriore salto di qualità – ha spiegato il sindaco –. Lo Squarcia, dopo la Quintana e i concerti andati in scena in estate, si aprirà anche al salto a ostacoli. Ringrazio la Fise, perché ha subito creduto nel valore di Ascoli". "Sarà meraviglioso assistere alle gare in un contesto unico, a pochi passi dal centro storico", ha proseguito Castelli, mentre Antonini ha sottolineato come l’ippica sia "una disciplina sportiva in grado di appassionare persone di tutte le età" e ha auspicato che questa prima edizione possa rappresentare l’inizio di un percorso di estrema collaborazione tra il Piceno e la Fise. Intervenuto alla conferenza, seppur in videocollegamento, anche il presidente nazionale della federazione Marco Di Paola. "Il concorso ippico che andrà in scena ad Ascoli sarà una bella occasione di promozione per le nostre discipline – ha commentato quest’ultimo –. Invito tutti a partecipare, perché lo sport equestre è uno stile di vita".

Sempre ieri è stata anche inaugurata la mostra dal titolo ‘Storie di cavalli: dall’arte longobarda alla seta di Hermès’, curata dal professor Stefano Papetti. Per quanto riguarda il programma, si comincerà il 22 settembre alle 9 con il convegno ‘Sport equestri: dall’ippoterapia all’integrazione sportiva della disabilità’, previsto al Filarmonici. Dalle 12 la cerimonia inaugurale e il via alle gare. A spiccare sarà il Gran Premio del sabato sera alle 20, con l’intervento di volteggio acrobatico eseguito da Loretta Minollini. Un altro Gran Premio si disputerà la domenica alle 12.30. Ogni appuntamento sarà ad ingresso gratuito.

Matteo Porfiri