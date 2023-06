Capitale della cultura "La nomina è sfumata ma gli eventi del Piceno non sono cancellati"

Nasce dalle ceneri del comitato ‘A&P 2024’, ovvero l’organismo nato per la candidatura di Ascoli a capitale italiana della cultura per il 2024, la nuova associazione ‘Ascoli&Piceno’. Una trasformazione necessaria poiché le finalità, oggi rispetto al passato, sono per ovvi motivi diverse. Il capoluogo Piceno, infatti, non ha centrato l’obiettivo per il cui raggiungimento era stato costituito un apposito comitato, ma attraverso questa nuova associazione il Comune ha intenzione di continuare a percorrere la strada tracciata.

"Il comitato, come da statuto – dice il sindaco Marco Fioravanti –, doveva sciogliersi a dicembre 2022. I risultati raggiunti dallo stesso sono il rafforzamento e la sinergia tra il pubblico e il privato e un progetto di marketing territoriale che proseguirà con la nascita dell’associazione. Il comitato è nato sul modello Parma, candidata come capitale italiana della cultura per il 2020, dove si è trasformato, successivamente, in associazione. Lo abbiamo fatto anche noi per continuare a portare avanti le iniziative previste nel dossier di candidatura, e per promuoverne di culturali su tutto il territorio provinciale. I fondi rimasti al comitato, come da statuto, tornano al Comune e insieme si deciderà quali progetti realizzare. Tra questi, la seconda edizione di ‘JazzAp, festival itinerante dal mare alla montagna".

"Poi ci saranno altre iniziative e, tra qualche mese, annunceremo i soci dell’associazione e un manifesto culturale di territorio. Dunque, si prosegue su questa strada, ma con una nuova consapevolezza. Rispetto ad altre città, infatti, in questi due anni abbiamo costruito un modello nuovo, pubblico, privato e territoriale. Non era scontato, ma molto difficile. Questo il più grande risultato raggiunto dal comitato. Ovviamente il nostro obiettivo era diventare capitale italiana della cultura 2024, ma questo risultato è ancora più importante". "L’aggregazione tra pubblico e privato – continua il presidente del Bim Tronto, Luigi Contisciani – ci ha resi più forti, ha aggregato non solo noi, ma un intero territorio con le amministrazioni. Perso l’obiettivo ce ne abbiamo altri in mente che sicuramente porteremo a termine. La strada è quella giusta, ovvero di territorio Piceno, oltre ad Ascoli. Cosa che trova l’ente che presiedo in sintonia perché il Bim, da sempre, mette in rete la provincia". "E’ stato un grosso errore – conclude Nazzareno Cappelli – che una regione piccola come le Marche abbia presentato due candidature. Non è però un errore che si può imputare ad Ascoli che è stata la prima a presentarla e che aveva tutti i titoli per essere capitale italiana della cultura. Cercheremo di supplire alla mancanza di questo titolo con le nostre forze e capacità".

Lorenza Cappelli