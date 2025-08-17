Capitan D’Alessandro:: "Un gruppo unito all’Atletico Ascoli"

Tre giorni di riposo dopo i 27 durissimi giorni di preparazione atletica in vista del nuovo campionato di Serie D, il terzo consecutivo per l’Atletico Ascoli. Dopo i tre allenamenti congiunti vinti contro il Pineto (2-1), la Vis Pesaro (1-0) e il Trodica (6-0), i bianconeri di mister Simone Seccardini hanno avuto il tradizionale ‘sciogliete le righe’ per i giorni di Ferragosto. Un po’ di mare, di relax in vista dell’ultima settimana di allenamenti questa volta nel ritiro dell’Hotel Brunforte di Sarnano. Una settimana in montagna per completare la preparazione fisica in quota e riossigenarsi dopo le giornate di grande caldo al campo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco. Per il ritiro di Sarnano partirà i gruppo dei calciatori scremato dai ragazzi della Juniores che torneranno ad aggregarsi alla compagine giovanile. Ad illustrare il morale dei ragazzi dell’Atletico Ascoli, al termine di questo lungo periodo di allenamenti atletici e tattici, è stato il capitano bianconero Matteo D’Alessandro: "Con questo allenamento congiunto contro il Trodica chiudiamo il nostro primo periodo di allenamenti. Siamo soddisfatti di come abbiamo lavorato in questo mese – ha ammesso il capitano – è stato un periodo duro ed intenso sotto il profilo psicofisico. Ma per ora è davvero tutto positivo. Siamo stati 27 giorni insieme, con allenamenti intensi come è giusto che sia in questo periodo e si sta già vedendo un gruppo unito per quello che è l’obiettivo importante e di livello che dovremo andare a cercare nel corso della stagione. Abbiamo cambiato abbastanza, ma i ragazzi nuovi sono arrivati con grande entusiasmo ed altrettanto rispetto per chi era già qua ed ha costruito quello che è oggi l’Atletico Ascoli. Abbiamo tutti grande voglia di fare bene e che questa squadra possa competere per un obiettivo importante che è poi quello che ci siamo prefissati". Valerio Rosa