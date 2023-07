’Capitello d’oro’ Festival canoro per i piccoli

Torna oggi alle 21,15 in piazza Umberto I a Monte Rinaldo, lo storico festival canoro riservato a bambini e ragazzi, ‘Capitello d’oro’ giunto alla 29° edizione. L’evento è promosso in collaborazione tra la Pro loco, l’Amministrazione comune ed RS project. Il festival, divenuto negli anni tradizione estiva di Monte Rinaldo, vedrà oltre 20 partecipanti in gara provenienti da diverse zone delle Marche, di età compresa tra i 6 e i 18 anni, suddivisi in tre categorie: ‘Dorica’, ‘Ionica’ e ‘Corinzia’. Sarà compito di una competente giuria, proclamare i primi tre vincitori. "Il primo obiettivo del Capitello d’oro – commentano i promotori – è quello di offrire ai giovani artisti la possibilità di salire su un palco importante per vivere un’esperienza indimenticabile da condividere in un clima disteso e sereno". Oltre la competizione, la serata prevede momenti di spettacolo con ospiti d’eccezione tra cui: Pietro Pulcini, attore della serie televisiva Don Matteo 13, Emanuela Reviezzo, giovane e affermata cantante nata e cresciuta nel territorio marchigiano e Vittorio Amoni, direttore artistico del Bambù Festival. Quindi ricco come al solito il programma dello spettacolo che oltre all’esibizione dei partecipanti vedrà susseguirsi sul palco musicisti e cantanti professionisti e tante altre sorprese. Ingresso gratuito.

Paola Pieragostini