Capocasa: "Dono il risarcimento"

"Donerò i 600 euro che arriveranno come risarcimento di parte civile, nel processo in cui è stato condannato chi mi aveva diffamato, ai ragazzi disabili del centro Biancoazzurro". Così Roberto Capocasa, titolare della Recfer che anni fa era stato diffamato durante tre differenti puntate in un programma televisivo, andato in onda su un’emittente ascolana. L’intervistato, L.D.G. di 62 anni, residente a Monsampolo, secondo il giudice, Barbara Bondi Ciutti, ha offeso l’onore e la reputazione del Capocasa, denigrando la persona e la sua azienda di autodemolizione. Assistito dall’avvocato Roberta Alessandrini, l’imprenditore, che si era costituito parte civile, ha avuto piena soddisfazione dal Giudice che ha condannato il L. D. G. alla pena di mesi 4 di reclusione, con le attenuanti generiche, e al pagamento delle spese processuali oltre al risarcimento di 600 euro a favore del Capocasa che le donerà al centro Biancazzurro. L’imputato è stato poi assolto dal secondo capo d’accusa, per presunta minaccia, perché il caso non sussiste.