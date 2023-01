"’Capodanno 2’ è stato un grande successo"

Si è trasformato in un evento capace di riunire intere generazioni il ‘Capodanno 2’, manifestazione promossa dalla Pro loco di Montegiorgio che si è tenuta in piazza Matteotti nel centro storico di Montegiorgio nei giorni scorsi. L’organizzazione è stata molto semplice: musica e animazione di Manu Latini e dj Emanuele Quaglietti, volontari della Pro loco che si sono occupati della logistica in piazza e della somministrazione delle bevande, un furgone per consentire agli ospiti di gustare qualche piatto veloce e il gioco è fatto. "Non ci saremmo mai aspettati una risposta di questo genere – commenta il presidente della Pro loco, Rossano Romiti – il loggiato e parte di piazza Matteotti erano gremiti, ma la cosa che più di tutto ci ha riempito di entusiasmo, riguarda il fatto che questo evento ha richiamato diverse generazioni di montegiorgesi che hanno festeggiato in pizza gli uni di fianco agli altri. Persone del capoluogo e di Piane, ma anche arrivati da comuni limitrofi, gruppi che festeggiavano scambiandosi gli auguri che si sono ritrovate, una bella occasione di socialità. Sicuramente una manifestazione su cui lavorare per renderla ancora più coinvolgente magari in vista del prossimo anno".

a. c.