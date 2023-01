’Capodanno 2’ Grande festa in piazza

La Pro loco di Montegiorgio mette in calendario il ‘Capodanno 2’, una festa in piazza Matteotti per guardare con rinnovato entusiasmo al 2023. L’appuntamento è fissato per giovedì con inizio alle 22,30 sotto al porticato e in tutta piazza Matteotti nel centro storico di Montegiorgio, che per l’occasione si trasformerà in una discoteca all’aperto e non solo. "Si tratta di una tradizione molto apprezzata dai montegiorgesi – commenta Rossano Romiti, presidente della Pro loco – che i volontari dell’associazione hanno voluto riproporre e ampliare e tutto il territorio. Ci sarà la musica e l’animazione di Manu Latini e Dj Emanuele Quaglietti, ci sarà la possibilità di gustare qualche drink e allestiremo anche un furgone per assaporare piatti veloci in assoluta tranquillità. Il ’Capodanno 2’ è l’occasione orami giunti quasi al termine delle festività, di scambiarsi gli auguri con le persone che non siamo riusciti ad incontrare e farlo in assoluta tranquillità prima di tornare alle nostre abituali attività". Un modo molto semplice per socializzare e divertirsi all’aperto tornano a vivere gli spazi del paese.

a. c.