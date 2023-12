Capodanno col botto. Maxi festa in piazza. Poi il gran concerto al Ventidio Basso

Dal San Silvestro in piazza del Popolo al concerto di Capodanno del primo gennaio al teatro Ventidio Basso, al ‘Capodanno di tutti’ organizzato dal Pas, fino alla discesa delle befane nel salotto cittadino la mattina del 6 gennaio, sono tanti, ancora, i momenti di spettacolo, festa, convivialità e solidarietà da vivere ad Ascoli nel corso di queste festività 2023. Molta è l’attesa per la serata del 31 dicembre in piazza del Popolo (da ieri è in allestimento il palco davanti la chiesa di San Francesco) dove ad esibirsi saranno, in ordine cronologico: alle 18.30 le ‘The Holograms’, alle 21 i ‘La Rua’, dopo il brindisi per festeggiare l’arrivo del 2024 sarà la volta dello spettacolo di Dardust e, a seguire (ore 1.15) del dj set di Saturnino Celani. L’ingresso è libero fino alla capienza massima prevista dal piano di sicurezza. Agli ingressi della piazza saranno presenti gli agenti della sicurezza per la regolamentazione degli afflussi in entrata e in uscita. "Sarà una serata di festa – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – con la quale saluteremo l’ingresso del nuovo anno. Saliranno sul palco grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale, tutti ascolani: un vanto per la nostra città e un’ulteriore occasione per promuovere le nostre eccellenze".

Dal San Silvestro in centro a quello di ‘tutti’ organizzato dal Polo accoglienza e solidarietà e dalla mensa Zarepta: la cena si svolgerà dalle 20 nel salone del Sacro Cuore ed è aperta a tutti coloro che non hanno un pasto da consumare. Per informazioni e prenotazioni 351/5579225. Il giorno dopo, l’1 gennaio, l’appuntamento è invece con il tradizionale ‘Gran concerto di Capodanno’, alle 21.30, al teatro Ventidio Basso. Organizzato dal Coro Ventidio Basso, che sarà naturalmente presente diretto dal maestro Giovanni Farina, in collaborazione con il Comune, il concerto per brindare in musica al nuovo anno vedrà protagonista l’orchestra Puccini diretta dal maestro Alfredo Sorichetti che eseguirà brani della tradizione classica. Si esibiranno anche il tenore Riccardo Della Sciucca, il soprano Sara Rossini e la pianista ascolana Anastasia Fioravanti. I biglietti sono in vendita alla biglietteria del teatro in piazza del Popolo (0736/298770).

Infine, il 6 gennaio, alle 11, piazza del Popolo farà da cornice al consueto appuntamento che ogni anno richiama migliaia di bambini, ovvero alla discesa delle befane dal palazzo dei Capitani. Un evento che riscuote sempre molto successo in termini di presenze e che chiude in bellezza ad Ascoli il periodo delle festività. Anche a Villa Pigna, quest’anno i bambini potranno incontrare la simpatica vecchietta con la scopa: il 4 gennaio, dalle 16, alla bocciofila, è in programma ‘Una befana per tutti’. Un evento che unisce il divertimento alla solidarietà in quanto l’invito alle famiglie è quello di accompagnare i bambini, ma di portare con sé un dono da regalare ai piccoli meno fortunati. A rallegrare il pomeriggio ci penserà anche il mago Alex con uno spettacolo a cui seguirà una dolce merenda.

Lorenza Cappelli