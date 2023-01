Capodanno col pienone, le attività sorridono: "Temperature decisive, giornate splendide"

Boom di presenze sotto le cento torri. Il 31 dicembre e il primo dell’anno sono stati due giorni estremamente positivi per commercianti e ristoratori della città che hanno quasi tutti fatto registrare il pieno all’interno dei propri locali. Molte comitive hanno preso parte al consueto cenone per poi riversarsi in centro dopo l’atteso brindisi di mezzanotte. Sul palco allestito davanti al palazzo dei Capitani c’erano Marvin e Andrea Prezioso ad esibirsi. Due nomi in grado di richiamare persone di ogni età. Soprattutto da fuori.

"È stata indubbiamente una bella serata con tanti ragazzi che si sono ritrovati con la voglia di tornare a stare insieme e festeggiare l’arrivo del nuovo anno – commenta Quirino Argira del ristorante Il Ruspante di corso Vittorio Emanuele –. Da quello che si è potuto vedere, la città si è organizzata molto bene per il 31. C’erano davvero moltissimi giovani e anche vari turisti. Qui da noi abbiamo proposto un menu classico fatto di tante specialità tipiche, prodotti a chilometro zero e carni nostrane. La serata è stata molto piacevole. Abbiamo atteso tutti insieme l’arrivo della mezzanotte e poi abbiamo brindato all’arrivo del 2023 insieme a tutti i clienti. Dopo vari brindisi tutti ci siamo riversati in piazza per lo spettacolo allestito".

Dello stesso avviso anche Marco Poli della caratteristica Taverna di Cecco. "Si è lavorato bene e questo ci fa piacere – sostiene il titolare del locale di piazza Giacomini –, c’è stata una bella riposta e questo indubbiamente ha dato una grossa mano. Ascoli sta lavorando e si vede. Qui da noi abbiamo avuto un pullman di ragazzi provenienti dall’Aquila che avevano deciso di essere qui a trascorrere l’ultimo dell’anno per poi festeggiare in piazza con la serata organizzata. Questo ci deve far capire la necessità di potenziare le strutture ricettive, magari va creato un centro d’accoglienza. In molti hanno fatto cena e brindisi di mezzanotte poi si sono riversati in centro. Il bilancio è assolutamente positivo. Il terrore sarà la seconda metà di gennaio e i mesi di febbraio o marzo, quando arriveranno tutte le bollette".

Via vai continuo tra le vie e le piazze del centro storico dove molti visitatori hanno spizzicato qualche prelibatezza qua e là. "I giorni sono stati buoni – ammette Zé Migliori dell’omonima attività di piazza Arringo –, sia l’ultimo che il primo dell’anno abbiamo avuto parecchie risposte da parte della clientela. Il tempo e le temperature sono state decisive. Abbiamo avuto splendide giornate e questo secondo me aiutato molto. Sembrava fosse Pasqua. La maggior parte delle presenze sono state prodotte da turisti. La differenza l’hanno fatta loro. Tutti alla ricerca di prodotti tipici, in primis delle olive fritte ascolane" la conclusione di Migliori.

Massimiliano Mariotti