Capodanno dei baristi, ultimi posti disponibili per brindare tra colleghi

Ultimi tavoli disponibili per il ‘Capodanno degli Esercenti’ in programma lunedì 13 gennaio al ristorante dell’Hotel Villa Pigna. L’idea di Franco Piccioni, lo ‘Zio Kinto’ della città di Ascoli è infatti quella di un Capodanno posticipato per permettere ai gestori e ai dipendenti di bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e yogurterie del centro storico, che il 31 dicembre hanno lavorato, ma più in generale a tutti, di festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. In occasione dell’evento denominato ‘Closed Party - Stasera tocca a noi’ tutti gli esercenti rimarranno chiusi e si ritroveremo al ristorante Villa Pigna per degustare il menù tipico di Capodanno con tanto di lenticchia con zampone e uva portafortuna. Ci sarà il conto alla rovescia a mezzanotte con il brindisi per gli auguri di buon anno e ci saranno i fuochi d’artificio. Info e prenotazioni: 347.8815458