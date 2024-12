Capodanno posticipato: il 'Closed Party' unisce i ristoratori del centro storico

Un Capodanno posticipato per permettere ai titolari e ai dipendenti di bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e yogurterie del centro storico, che il 31 dicembre lavoreranno, ma in realtà anche a tutti gli altri, di festeggiarlo insieme. L’evento denominato ‘Closed’ è stato ideato da Franco Piccioni titolare della birreria ‘Zio Kinto’ e del pub ‘Beer Koyote’ ed è subito piaciuto.

"Credo sia la prima volta che si organizza una cosa del genere – ha dichiarato – e sarà un modo per conoscerci e fortificare i nostri rapporti. L’idea è nata proprio per permettere a chi ha un’attività di food e beverage nel centro storico di poter festeggiare l’arrivo del nuovo anno in tutta serenità. Lunedì 13 gennaio tutti i locali saranno chiusi per il ‘Closed Party’ e ci ritroveremo al ristorante Villa Pigna che ci ha riservato l’intero salone da 350 posti. Dalle adesioni che abbiamo avuto credo che ci sarà il tutto esaurito.

Per esempio ci sarà una massiccia adesione del Caffè Meletti, e di alcuni gestori storici che ho contattato personalmente come Zè Migliori, Lucio Sestili del Kurssal, Giggi Argira del Ruspante, Fabio Lori del Bar Lori e Paride Vagnoni di Boccascena più tutti i giovani che in questi anni hanno preso le redini dei tanti locali da corso Vittorio Emanuele a Porta Maggiore fino a viale Treviri a Porta Romana.

Il menù sarà quello tipico di Capodanno con tanto di lenticchia con zampone e uva portafortuna. Ci sarà il conto alla rovescia a mezzanotte, con il brindisi per gli auguri di buon anno e ci saranno i fuochi d’artificio. Il dopocena sarà animato dal dj Simone Fanini.

Questa iniziativa – ha proseguito ‘Zio Kinto’ – si ripeterà ogni secondo lunedì dell’anno e il dj cambierà di volta in volta. Dalla prossima settimana saranno disponibili i biglietti e potranno essere acquistabili solo in prevendita qui al ‘Beer Coyote’ al prezzo di 55 euro. Saranno ammessi anche i familiari più stretti.

Durante la cena sarà estratta anche una lotteria per raccogliere fondi da destinare a qualcosa di utile per la nostra città: un defibrillatore, una panchina o dei posacenere da sistemare nelle vie".

Info e prenotazioni: 347.8815458.