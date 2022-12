Capodanno, si viaggia come nel pre Covid

Il carovita non ferma il fine anno in vacanza. E’quanto dicono gli agenti di viaggio del territorio, concordi nella ripresa del settore per questo fine 2022. "Sono partite coppie e famiglie con bimbi piccoli, ma anche giovani, che dopo la pandemia hanno capito che non conviene cosi tanto viaggiare in autonomia, come programmazione – dice Francesco Maroni della Pertur Viaggi – Chi era abituato a viaggiare è tornato a farlo e ha prenotato in anticipo. Molto gettonati i viaggi verso Oceano Indiano, Mauritius. Ma anche Canarie ed Egitto: mete vicine, calde, che permettono anche di fare il bagno a mezzogiorno. Più limitato il periodo di permanenza, 4-5 giorni, verso le capitali europee: le classiche Vienna, Parigi, Amsterdam, ma anche Barcellona e Budapest. Molto gettonata la Giordania, ritenuta meta più sicura nel Medio Oriente. E anche gli Usa: nonostante il grande freddo di queste settimane". Maria Lucia Canali della Boomerang Viaggi: "Siamo tornati al pre pandemia: famiglie, coppie e gruppi di amici, un grande ritorno, bellissimo, che non si vedeva da tempo. La meta preferita di questo fine anno è in assoluto New York: nonostante il freddo, sono partite per quella destinazione famiglie e coppie, che ci raccontano di temperature terribili. Poi Londra, l’Europa, gettonate le capitali del nord, l’Islanda, per ammirare l’aurora boreale. Per il Capodanno dei nostri gruppi abbiamo scelto solo l’Italia, riempiendo pullman con tour di borghi e masserie. Per il caldo la scelta è caduta sul Mar Rosso". Per Agnese Finoia della Piceno 2.0 Marchuzzo Viaggi "la richiesta maggiore è verso il mare, Egitto e Capo Verde. La permanenza maggiore è di una settimana, massimo dieci giorni: scelta dettata dagli impegni di lavoro, ma anche economici. Sono partite famiglie con ragazzini, ma anche coppie di giovani, dai 30 ai 35 anni".

Ottavo di Amedeo Travel San Benedetto parla dei Mercatini di Natale: "Molto gettonate per tutto il mese di dicembre le città d’arte, Firenze e Roma, grazie ai musei gratuiti. Per Capodanno scelte la Valle d’Aosta, Trentino, Svizzera, le località montane e l’Umbria. Per l’Epifania molti andranno a Roma, anche per ammirare la mostra di Van Gogh, altri hanno scelto il trenino storico della Transiberiana, da Sulmona a Castel di Sangro".

Stefania Mezzina