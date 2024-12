Capodanno, triplo show

Tutto pronto per le tre serate all’insegna di musica e divertimento che accompagneranno i cittadini ascolani, e non solo, verso il nuovo anno. Sul palco allestito in Piazza del Popolo si parte già questa sera alle 21.30 con gli Adika Pongo: il gruppo, nato a Roma nel 1993 dalla volontà di Niccolò Fabi, Lorenzo Salvatori, Aidan Zammit, Leonardo D’Angelo e Alessandro e Eleonora Benedetti, è attualmente composto da Francesca Silvy, Costantino Ladisa, Alessandro Benedetti, Andrea Merli, Alberto Lombardi, Alessio Scialò e Pablo Enrique Oliver.

Domani, invece, i grandi ospiti saranno i Tiromancino, in una serata organizzata in collaborazione con Jam Session. Il concerto prenderà il via alle ore 22: sul palco salirà il gruppo romano che sta calcando la scena musicale italiana fin dagli anni Novanta. I Tiromancino, guidati fin dalla loro fondazione nel 1989 dal frontman Federico Zampaglione, è un gruppo oggi composto anche da Francesco Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria), Fabio Verdini (piano e tastiere) e Antonio Marcucci (chitarra).

Martedì 31 dicembre, infine, si brinderà all’arrivo del nuovo anno con il ’Punk da Balera’ degli Extraliscio, gruppo nato in Romagna nel 2014 e guidato dall’eclettico Mirco Mariani: la serata si aprirà alle 22:30, poi il brindisi di mezzanotte e a seguire, fino alle ore 2, dj set di Claudia Giannettino, eletta miglior woman dj 2023 ai ’Dance Music Awards’. L’ingresso alle tre serate è libero e gratuito.

Valerio Rosa