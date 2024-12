Capolinea degli autobus, adesso sono le due ipotesi in ballo

Sarà portato in piazza Chicago Heights o in piazza Caduti del Mare, il nuovo hub degli autobus: se ne è discusso due giorni fa durante la riunione di maggioranza, in cui è stato fatto il punto sulla futura creazione di un capolinea per i mezzi pubblici. Attualmente San Benedetto non ne ha uno: le linee stazionano quotidianamente in via Gramsci, dove però il traffico è diventato, oramai, insostenibile. L’amministrazione comunale quindi ha intenzione di cogliere l’occasione offerta dai lavori in piazza Montebello, che partiranno l’anno prossimo, per riconfigurare l’assetto viario fra la zona della stazione e le aree vicine alla Capitaneria di porto. Con l’apertura del cantiere in piazza Montebello, infatti, si dovrà aprire un varco per concedere alle migliaia di veicoli che vi transitano quotidianamente una valvola di sfogo. È in tal senso che verrà riaperta via Roma nel tratto che la collega a via Gramsci: un segmento che ora è percorribile solo dallo scalo ferroviario in direzione del centro. È chiaro che, con il doppio senso di marcia, non sarà più possibile mantenere l’attuale status quo in quella zona, già fortemente oberata da una mole di traffico difficile da eguagliare. L’idea, insomma, è di portare gli stalli degli autobus in una delle due superfici vicine alla Capitaneria. Queste offrirebbero un ulteriore vantaggio: la vicinanza al sottopassaggio ferroviario che conduce ad ovest dei binari, al quadrilatero e alla stazione. Una volta terminato l’intervento di restyling, si valuterà se tale soluzione, adottata in via sperimentale, abbia prodotto effetti benefici in termini di viabilità. In quel caso, l’hub del trasporto pubblico rimarrebbe lì.

L’ipotesi è ancora al vaglio, e d’altronde l’iniziativa è subordinata all’apertura del cantiere in piazza Montebello. Per avviare i lavori bisognerà prima risolvere il nodo della cabina elettrica che da via Palermo deve essere spostata in un’altra zona. Dopodiché si potrà redigere il progetto esecutivo, andare a bando e avviare l’opera. Considerati i tempi della burocrazia, è quasi certo che il cantiere aprirà al termine dell’estate, per fare in modo che non gravi sul centro nel periodo di maggiore afflusso turistico. L’intervento di riqualificazione, di per sé piuttosto articolato, verrà diviso in due o tre lotti funzionali, dato che sarà necessario lavorare sulla superficie, sull’omonima strada e anche su via Palermo. Il tutto, a fronte di un investimento complessivo pari a 1,7 milioni di euro.

Giuseppe Di Marco