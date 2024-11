Caposestiere, lista unica a Porta Solestà

Lista unica a Porta Solestà. Sarà questa la grande novità, tranne sorprese dell’ultimo minuto, che caratterizzerà le elezioni per il rinnovo dei comitati di sestiere, in programma il 15 dicembre. Entro le 20 di domani, infatti, dovranno essere presentate tutte le liste e, queste, saranno ore molto calde nelle varie sedi. Anche se, in realtà, il quadro appare già ben definito. L’unico dubbio permane sul candidato caposestiere che guiderà l’unica lista gialloblù. Inizialmente sembravano esserci due schieramenti, uno capitanato dal responsabile dei musici Andrea Mancini e l’altro dallo storico sbandieratore Manuel Ranalli. Alla fine, però, i due sestieranti sono riusciti a mettersi d’accordo e oggi verrà ufficializzato il nome del futuro caposestiere. Anche nelle altre sedi, comunque, si attendono le liste. A Porta Tufilla ce ne sarà solo una, guidata da Lucio Sermarini, che dunque prenderà il posto di Matteo Silvestri. A Sant’Emidio, invece, Mariangela Gasparrini proseguirà nel suo lavoro, così come è tutto definito alla Piazzarola (tranne sorprese in extremis), con Luca Fattori che prenderà il posto di Carlo Bartoli. A Porta Maggiore l’unico candidato caposestiere sarà Gino Petronio, altro volto nuovo, mentre a Porta Romana sarà sicuramente sfida a due tra il caposestiere uscente Gigi De Santis e il suo attuale vice, lo storico sbandieratore Stefano Volponi.

Una volta che verranno svolte le elezioni nei sestieri, si penserà al nuovo consiglio degli anziani. Dei cinque componenti, tre saranno scelti dal sindaco Marco Fioravanti e tutto lascia presupporre che nel ruolo di presidente potrà esserci un nuovo mandato per Massimo Massetti. Quest’ultimo, teoricamente, non ha mai parlato del suo futuro ma, secondo indiscrezioni, avrebbe già ricevuto la fiducia da parte del magnifico messere. Il consiglio, comunque, verrà proclamato a gennaio, quando i membri dei comitati eleggeranno anche il rettore e il quinto componente di tale organo, ovvero il rappresentante dei sestieri. Tornando al voto nei sestieri, il 15 dicembre i seggi resteranno aperti dalle 11 alle 19 e lo scrutinio avverrà subito dopo, ovviamente a porte aperte. Il 16 dicembre, poi, il presidente di seggio dovrà inviare la copia del verbale delle operazioni di spoglio e la lista dei consiglieri eletti all’ufficio Quintana. Infine, entro dieci giorni dalla proclamazione dei consiglieri il caposestiere eletto convocherà il nuovo comitato. Entreranno in consiglio, oltre al caposestiere vincitore, altre dodici persone: tredici in tutto.

Matteo Porfiri