Capparè, disposta l’autopsia

Profondo cordoglio in tutta la Riviera delle Palme per la morte di Paolo Capparè, 42 anni di San Benedetto, aiuto primario del Dipartimento di Odontoiatria presso l’ospedale San Raffaele di Milano e Professore associato di Odontoiatria nell’Università Vita-Salute San Raffaele. La città si è stretta al dolore della famiglia, del padre Dino e del fratello Alessandro, titolari di un avviatissimo studio dentistico a San Benedetto. Paolo è morto domenica pomeriggio nel mare di fronte lo chalet Onda Marina, davanti agli occhi del figlio di 5 anni, che era in sua compagnia. Inutili i soccorsi portati dai bagnanti, dai bagnini di salvataggio e dal personale sanitario della Potes-118. La salma è stata composta nell’obitorio dell’ospedale di San Benedetto a disposizione della Procura della Repubblica di Ascoli che ha disposto l’autopsia per accertare le cause che hanno determinato l’improvviso malore.