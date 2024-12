Cappellina crollata:: "La situazione andava gestita meglio"

Il crollo della cappellina della Confraternita dell’Addolorata, avvenuto nella notte fra sabato e domenica della settimana scorsa nel cimitero di Grottammare, continua a far discutere. Soprattutto sulla questione che il Comune non sia intervenuto in tempi debiti per risolvere la questione. "Stante lo stato di abbandono della struttura gli Uffici del Comune preposti avrebbero dovuto semplicemente applicare per tempo quanto espressamente previsto dagli articoli 36, 42 e 43 del regolamento comunale di Polizia Mortuaria – afferma un nostro lettore – In quegli articoli si evincono chiaramente ruoli, responsabilità, azioni e competenze in capo alle parti coinvolte: in caso di abbandono, perdurante incuria o inadempienza ai doveri di manutenzione, era il Responsabile Comunale del servizio che avrebbe dovuto avviare la determinazione di decadenza già decenni fa in modo che il Comune potesse rientrare legittimamente in possesso della tomba in questione. Se la situazione fosse stata gestita per tempo dagli Uffici Comunali preposti, le numerose salme che riposano in quella tomba si sarebbero potute recuperare anni fa, integre, in sicurezza e con il dovuto rispetto".