Cappello di paglia ed economia, successo per il convegno

Grande successo per il convegno ’Il cappello di paglia nell’economia tra Marche e Abruzzo nei secoli XVIII e XX’, che si è tenuto domenica scorsa, a Colli del Tronto, nella biblioteca F. Ascenzi – A. Ciccarese della fondazione Hispano Latina. Il seminario è stato perfettamente moderato dalla professoressa Paola Di Felice dell’Università di Teramo. Dopo i saluti istituzionali delle autorità delle regioni Marche e Abruzzo, dei comuni di Colli e Montappone, dell’editore della rivista ’Storia regionale Marca-Marche’ Andrea Livi di Fermo e dell’imprenditore Attilio Sorbatti, la prof Stefania Pompeo, dell’Istituto di ricerche storiche di Teramo, ha esposto la sua relazione mentre lo storico Carlo Verducci, ha relazionato su ’Nascita e sviluppo della manifattura’; il prof Luigi Rossi, storico, ha illustrato il tema ’Frontiere infrante, Scambi imprenditoriali e di maestranze tra Marche e Abruzzo prima dell’Unità d’Italia’ e infine lo storico faleronese Marco Armellini, nella sua relazione dal titolo ’Tanto di cappello’, ha passato in rassegna la storia e l’evoluzione del cappello. La serata è stata arricchita dall’esposizione dei cappelli della ditta Sorbatti, di Montappone, per l’occasione sono intervenute anche le trecciaiole del museo del cappello di Montappone, che con le loro abili mani hanno fatto vedere ai presenti le procedure per realizzare i cappelli di paglia, borse e tante altre realizzazioni artigianali. Il brindisi finale è stato curato dall’azienda la Tenuta La Riserva di Carlo Ciabattoni.