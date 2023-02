Capretti parla di Osvaldo Licini

‘Atmosfere artistiche del contemporaneo’ è il nome del ciclo di quattro incontri organizzati dal liceo artistico ‘Osvaldo Licini’ di Ascoli (facente parte dell’Istituto d’istruzione superiore ‘Antonio Orsini-Osvaldo Licini’ diretto da Cinzia Pettinelli). Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 15 e si svolgeranno nell’atrio del liceo artistico in via III Ottobre. Il primo è in programma oggi: il docente Marino Capretti parlerà di ‘Osvaldo Licini: dalla terra allo spazio astrale’. Gli altri tre ci saranno: il 28 febbraio su ‘Adolf Loos: il coraggio dell’intellettuale’ a cura del docente Marcello Nardoni, il 14 marzo su ‘Il desiderio nell’arte contemporanea’ a cura della docente Simona Cursale e, il 28 marzo su ‘Il nullal’assenza’ a cura del docente Alessandro Zechini. Gli incontri sono gratuiti e aperti anche alla cittadinanza.