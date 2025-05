Capriolo investito e ucciso

Mercoledì a Nord di Cupra Marittima, sulla Statale Adriatica, un capriolo giovane è stato investito e ucciso da un’auto in transito. Il conducente si è fermato, ha chiesto i soccorsi, ma l’animale non ce l’ha fatta. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del Cras (recupero animali selvatici) che hanno stabilizzato l’animale, l’hanno portato dal veterinario e poi ricoverato nel centro Cras di Fermo, dove è morto poco dopo. A prima vista non aveva fratture o particolari danni, ma il capriolo è per natura un animale che si stressa facilmente e non ha resistito al dolore. Si tratta di un fenomeno molto diffuso, purtroppo, nella sola giornata di mercoledì sulle strade del piceno, del fermano e del maceratese ci sono stati quattro investimenti analoghi ai danni di altrettanti caprioli, cui si aggiungono quelli giornalieri di cinghiali.