Capriotti contro Barlocci. La lite finisce dal Prefetto

Il battibecco andato in scena durante il question time finisce sulla scrivania del Prefetto. Palazzo San Filippo riceve una nuova lettera dalla minoranza, e in particolar modo da Luciana Barlocci, protagonista dell’acceso diverbio sulla futura gestione dello stadio avuto con il vicesindaco Tonino Capriotti. Durante la replica della consigliera, infatti, l’assessore ha fatto presente al presidente Eldo Fanini che i tempi del dibattimento, sul punto, dovevano considerarsi conclusi. Era inevitabile, dunque, che di lì a poco volassero gli stracci. La sala consiliare di San Benedetto è ormai avvezza a duri litigi fra le opposte parti dell’emiciclo ma, dopo quest’ultima, Barlocci ha ritenuto di dover informare il Palazzo del Governo affinché vengano presi provvedimenti. "Le chiedo – si legge nella missiva – in virtù dell’incarico affidatole e dell’autorità che rappresenta, di intervenire con i mezzi a sua disposizione, nei confronti del vicesindaco Antonio Capriotti, del sindaco Antonio Spazzafumo, del presidente del Consiglio Eldo Fanini e del segretario Stefano Zanieri, al fine di tutelare i miei diritti di consigliere comunale".

La risposta del vicesindaco non si è fatta attendere molto: "Allo scadere del terzo minuto – afferma l’assessore ai lavori pubblici – ho chiesto al presidente Fanini di far rispettare i tempi. Il question time ha un regolamento che prevede tre minuti per la domanda, tre per la risposta e ulteriori tre minuti per la controreplica. Ho fatto una richiesta, anche visibilmente, ma l’ho fatta al presidente. A tal proposito voglio far notare che i tempi non sono mai stati rispettati veramente: basti pensare all’intervento di Giorgio De Vecchis, che ha usato molto più tempo per illustrare la sua domanda d’attualità. Nel rispondergli avrei dovuto leggere 15 pagine di delibera, ma mi sono trattenuto perché non sarebbe stato un atteggiamento rispettoso del consiglio. Se avremo modo di parlarne con il Prefetto gli farò vedere la registrazione del question time, non ho alcun problema al riguardo".

Dove sta la verità? Il limite di tre minuti esiste, però va applicato – articolo 47 del regolamento comunale – alle domande d’attualità – come nel caso di Giorgio De Vecchis, che a tal proposito ha chiesto più tempo per esporre i contenuti della sua istanza – mentre Barlocci ha presentato un’interpellanza: questa viene normata dall’articolo 42, che accorda cinque minuti all’interpellante per dichiarare il grado di soddisfazione relativo alla risposta.

Giuseppe Di Marco